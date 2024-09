Placki ziemniaczane „na ostro” to mistrzostwo. Moja babcia robi je tylko z tym dodatkiem

Placki ziemniaczane to jedna z najbardziej lubianych potraw w polskiej kuchni. Przygotowuje się je ze startych ziemniaków, które następnie smaży się na złoty kolor. Danie to jest bardzo proste, ale przy tym również niezwykle smaczne i właśnie w tym tkwi cały urok tej potrawy. Chrupiąca skórka i miękkie wnętrze sprawiają, że takie placki są prawdziwą ucztą dla podniebienia. Do tego są one daniem sycącym i pożywnym, idealnym na obiad lub kolację.

Jak zrobić placki ziemniaczane „na ostro” z chrzanem? Przepis

Placki ziemniaczane to potrawa podczas przygotowywania której możecie eksperymentować z różnymi smakami. Wcale nie musicie ograniczać się do tradycyjnej wersji przepisu na to danie. Mamy coś dla miłośników nieco bardziej ostrych smaków. Możecie przyrządzić placki ziemniaczane z dodatkiem chrzanu, który nada potrawie nieco pikanterii. Ten dodatek sprawi, że jej smak stanie się znacznie bardziej wyrazisty. Chrzan nie tylko podkręci smak placków, ale dzięki niemu będą one też zdrowsze.

Przepis: Placki ziemniaczane z chrzanem Placki ziemniaczane w tej wersji to hit. Gwarantujemy, że każdy poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki bułki tartej

3 łyżki tartego chrzanu

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

szczypta pieprzu

masło do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw umyjcie i obierzcie ziemniaki, a następnie zetrzyjcie je na tarce o drobnych oczkach. Odciśnijcie je również z nadmiaru wody. Mieszanie składnikówPrzełóżcie ziemniaki do miski. Zetrzyjcie na tarce cebulę i dodajcie ją do ziemniaków. Dodajcie także mąkę, bułkę tartą, chrzan, sodę oraz pieprz i sól. Całość porządnie wymieszajcie. Smażenie placków ziemniaczanychNabierzcie łyżką niezbyt dużą porcję masy i formujcie placki na patelni. Smażcie je na rozgrzanym maśle.

Z czym jeszcze można zrobić placki ziemniaczane?

Jeśli nie chcecie przyrządzać placków ziemniaczanych z chrzanem, możecie wypróbować też inne przepisy na tę potrawę. Jako dodatek idealnie sprawdzi się na przykład starty ser – dzięki niemu placki będą rozpływać się w ustach. Z kolei kawałki chrupiącego boczku nadadzą im ciekawej tekstury, ale też bardziej wyrazistego smaku. Możecie również dodać posiekane zioła, szczypiorek, pietruszkę czy koperek. Żeby z kolei potrawa była nieco bardziej słodkawa – możecie dorzucić startą na tarce marchewkę. Miłośnicy szpinaku z kolei mogą dodać do placków właśnie to warzywo. Dobrze sprawdzi się także swojska kiełbasa – wtedy danie będzie bardziej sycące.

Jak podawać placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane można podawać zarówno na słodko z cukrem i kwaśną śmietaną, jak i w wersji wytrawnej z różnymi sosami i dodatkami. Doskonale do nich pasują choćby sos grzybowy czy gulasz. Możecie też przygotować domowy sos na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem ulubionych ziół. Placki ziemniaczane śmiało można podawać jako dodatek do dań mięsnych lub rybnych. Warto eksperymentować – takie placki będą świetnie też smakować z łososiem, pieczarkami, a nawet w wersji „po góralsku” – z żurawiną i oscypkiem. Sprawdźcie też, jak zrobić placki ziemniaczane bez smażenia. Warto skorzystać również z trzech zasad na chrupiące placki ziemniaczane.

