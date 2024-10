Zawsze jem owsiankę z tą przyprawą, gdy za oknem zimno. Wzmacnia odporność i cudownie rozgrzewa

Owsianka to doskonały sposób na rozpoczęcie dnia. Jest sycąca i dostarcza energii na długie godziny. Można ją przygotować na wiele sposobów, na przykład z owocami, orzechami, nasionami, miodem, cynamonem. Dodatkowo płatki owsiane zawierają dużo błonnika, który reguluje pracę jelit oraz witamin i minerałów. Są też bardzo uniwersalne, ponieważ można jeść je zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Jak zrobić owsiankę z kurkumą, która poprawia odporność? Przepis

Przepis na tę owsiankę jest tani, prosty, ale jednocześnie też bardzo wyjątkowy. Taka owsianka, która poprawi waszą odporność, to połączenie klasycznej owsianki z jedną, bardzo wyjątkową przyprawą. Mowa o kurkumie, czyli przyprawie o wielu właściwościach prozdrowotnych. Ma ona działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne, dlatego idealnie sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym, gdy na dworze jest zimno, trwa sezon grypowy, a wokół szaleją zarazki. Do takiej owsianki dodaje się także odrobinę pieprzu, który zwiększa przyswajalność kurkuminy zawartej w kurkumie.

Przepis: Owsianka z kurkumą Ta owsianka jest nie tylko bardzo smaczna, ale też niezwykle zdrowa Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka oleju kokosowego

1/4 szklanki płatków owsianych

1 szklanka mleka roślinnego

szczypta soli

szczypta cukru trzcinowego

1/2 łyżeczki kurkumy

szczypta czarnego pieprzu Sposób przygotowania Łączenie przypraw z olejem kokosowymNajpierw włóżcie olej kokosowy do rondelka i lekko go podgrzejcie. Następnie dodajcie kurkumę, pieprz i podgrzewajcie przez minutę. Gotowanie owsiankiDo roztopionego masła i przypraw dodajcie płatki owsiane, mleko, sól oraz cukier i gotujcie całość przez około 10 minut na małym ogniu, mieszając co jakiś czas. Owsiankę możecie podawać z ulubionymi dodatkami, na przykład miodem, orzechami, płatkami migdałów czy bananem.

Jak w naturalny sposób chronić się przed infekcjami?

Szukając naturalnych metod walki z przeziębieniem lub sposobów na wzmocnienie odporności, warto postawić na patenty których używały jeszcze nasze babcie. Jednym z takich sprawdzonych sposobów jest picie syropu z cebuli, mleka z miodem czy soku z malin, który będzie idealny do herbaty. Do „naturalnych antybiotyków” z uwagi na swoje prozdrowotne właściwości należy także czosnek, miód, chrzan – warto więc dodawać je do swoich potraw. Na naszą odporność dobrze zadziała także jedzenie kiszonek. Prostą receptą na odporność jest również woda z pyłkiem pszczelim. Koniecznie sprawdźcie, jakie jeszcze nawyki żywieniowe zwiększają odporność – w naprawdę prosty sposób możecie zmniejszyć podatność organizmu na infekcje i przeziębienie.

