Zamiast owsianki jem teraz to zdrowe ziarno. Reguluje mi poziom cukru i nie podjadam

Owsianka to jedno z moich ulubionych śniadań. Jednak i ona potrafi mi się znudzić. Od czasu do czasu urozmaicam sobie więc poranne menu, sięgając po zdrowe ziarna, które, po odpowiednim przyrządzeniu, na pierwszy posiłek nadają się w sam raz. Jedno z nich jest wyjątkowo smaczne i cenne.

Dlaczego warto jeść komosę ryżową?

Komosa ryżowa, nazywana także quinoą, to ziarno należące do pseudozbóż pochodzące z Ameryki Południowej. Wiele osób nazywa ją kaszą, bo sposób wykorzystania jest niemal identyczny. Jednak w małych okrągłych ziarenkach znajdziesz znacznie więcej niż w niejednym dobrze ci znanym dodatku do obiadu.

Quinoa to przede wszystkim znakomite źródło pełnowartościowego roślinnego białka. Jest go w niej więcej niż w jakiejkolwiek innej kaszy – aż 14 g na 100 g produktu. Co więcej, zawartość błonnika też jest znaczna i przebija inne popularne produkty zbożowe. Ureguluje więc dobrze pracę układu pokarmowego i sprawi, że uczucie sytości po posiłku utrzyma się dłużej.

Ważnymi cechami komosy ryżowej są też niski indeks glikemiczny (53) oraz brak glutenu. To czyni ją idealną także dla osób zmagających się z cukrzycą i celiakią. W quinoa znajdziemy również inne korzystne dla zdrowia składniki takie jak np. witamina E, flawonoidy, magnez, potas, miedź, selen i wapń. Warto zatem sięgnąć po nią i przygotować smakowite śniadanie.

Jak przyrządzić smaczny posiłek z quinoą?

W wykonaniu pożywnego i sycącego na długo śniadania stawiam na prostotę. Gotuję opłukane ziarno w mleku i podaję je z jogurtem naturalnym oraz sezonowymi owocami i orzechami. Taka bogata miska pozwala mi dobrze zacząć dzień i sprawia, że moja waga nie waha się na przestrzeni czasu.

Aby idealnie przyrządzić komosę ryżową, trzymaj się proporcji 1:2 (na 1 część quinoa zawsze bierz 2 części płynu) i nie podgrzewaj jej dłużej niż 15-20 minut. Koniecznie rób to pod przykryciem i na bardzo małym ogniu. Dzięki temu mieszanie nie będzie konieczne, a zdrowe ziarno dobrze wchłonie dodany płyn i zmięknie, ale nie rozgotuje się. Śniadanie wyjdzie zatem bardzo smaczne.

