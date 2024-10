Skorzystajcie z patentu Magdy Gessler na puszyste naleśniki. Będą smakować jak te, które robiła ukochana babcia

Naleśniki to prawdziwa klasyka kuchni. Są niezwykle proste w przygotowaniu, a jednocześnie to bardzo wszechstronna potrawa. Możemy je podawać zarówno na słodko, z owocami, cukrem pudrem i bitą śmietaną, jak i na słono, z żółtym serem, szpinakiem czy mięsem. To danie, które zawsze smakuje. Uwielbiają je zarówno dzieci, jak i dorośli. I choć naleśniki nie są trudne, to często nieosiągalne jest zrobienie takich, by smakowały jak te u ukochanej babci. Magda Gessler ma jednak swój sposób na to.

Patent Magdy Gessler na pyszne naleśniki

Znana restauratorka przygotowywanie naleśników opanowała do perfekcji. Okazuje się, że podczas robienia tej potrawy bardzo ważna jest kolejność dodawania składników.

Bardzo ważna rzecz: nigdy nie zaczynamy naleśników od płynu. Zaczynamy od mąki. Tej mąki powinno być ciut więcej niż szklanka. Trzeba ją przesypać – wyjaśniła restauratorka w programie „MasterChef Junior”.

Następnie Magda Gessler dodaje szklankę mleka. Znana restauratorka dodaje też odrobinę cukru, dzięki czemu naleśniki mają piękny kolor. Kolejny krok to dodanie 3 jajek, które powinny być w temperaturze pokojowej (nie powinny być z lodówki). Później dopiero należy dodać wodę – dzięki temu naleśniki będą cienkie. Według przepisu Magdy Gessler do ciasta naleśnikowego dobrze jest też dodać odrobinę masła klarowanego (mniej więcej 50 gramów) – wtedy nie będziecie musieli używać już tłuszczu podczas smażenia naleśników.

Inne sposoby na pyszne naleśniki

Istnieje wiele innych trików, które możecie wypróbować. Jednym z nich jest dodanie śmietany kremówki 30-procentowej do naleśników – wtedy również wyjdą bardzo puszyste i miękkie.

Możecie użyć też jogurtu naturalnego. Dzięki temu naleśniki będą bardziej delikatne. Do ciasta warto dodać także odrobinę soli – w ten sposób stworzycie idealny balans smakowy. Ten prosty zabieg naprawdę zrobi dużą różnicę. Z kolei dodatek wody gazowanej do ciasta naleśnikowego to prosty trik, który znacząco poprawia ich konsystencję. Napój ten napowietrza ciasto. Bąbelki, czyli dwutlenek węgla, sprawiają, że ciasto staje się bardziej puszyste, delikatne i dosłownie rozpływa się w ustach. Koniecznie spróbujcie zrobić też naleśniki bez mąki z dwóch składników – wystarczy, że połączycie ze sobą dwa popularne produkty. Możecie przygotować też naleśniki owsiane, czyli zdrowszą wersję tych klasycznych.

