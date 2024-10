Dla większości Polaków to tylko jesienna ozdoba. Dla mnie – darmowy lek na różne dolegliwości

Jesień nierozerwalnie kojarzy się z jarzębiną. Październik to najlepszy czas na zrywanie pięknych, czerwonych „korali”. Polacy nie wykorzystują jednak w pełni ich potencjału. Traktują owoce jarzębiny głównie jako ozdobę. Wykorzystują je do zrobienia różnego rodzaju dekoracji czy przystrojenia jesiennych bukietów. Nie wiedzą, że jarzębina znajduje też inne, bardziej praktyczne zastosowanie. Ja robię z niej pyszny syrop. Mikstura pomaga mi wzmocnić odporność i uchronić się przed infekcjami, których o tej porze roku nie brakuje.

Jak zrobić syrop z jarzębiny?

Przygotowanie syropu należy zacząć od przemrożenia jarzębiny. Proces ten powinien trwać od 24 do 48 godzin. Trzymanie owoców w niskiej temperaturze sprawia, że tracą one kwas parasorbinowy, który jest uznawany za toksynę. W dodatku zostają pozbawione cierpkiego smaku i nieprzyjemnej goryczki.

Robienie napoju trwa długo i wymaga sporo zaangażowania, ale efekt wynagradza wszelkie trudy. Gotowy syrop świetnie sprawdza się jako polewa do naleśników, racuchów czy innych placuszków. Można dolewać go do wody, koktajli lub herbaty albo pić bez żadnych dodatków.

1 kg zmrożonych owoców jarzębiny

750 g cukru

3 szklanki wody Dodatkowo: 1 l wody Sposób przygotowania Gotowanie jarzębinyZagotuj wodę. Do wrzątku wrzuć jarzębinę i ponownie całość zagotuj. Gdy tylko woda zacznie wrzeć, odlej ją. Pierwszy etap robienia syropuDo czystego garnka wlej trzy szklanki wody. Dodaj cukier i gotowaną wcześniej jarzębinę i doprowadź całość do wrzenia. Nie trzymaj garnka na kuchence zbyt długo. Po kilku minutach zdejmij garnek z kuchenki i rozgnieć lekko jarzębinę za pomocą tłuczka do ziemniaków. Potem przykryj garnek pokrywką i odstaw na 24 godziny, by dobrze „naciągnął”. Nie musi być trzymany w lodówce. Drugi etap robienia syropuPo 24 godzinach syrop jest gotowy. Wystarczy go przefiltrować. Najpierw warto przelać napój przez durszlak i odcisnąć jarzębinę w rękach, a na koniec przefiltrować przez gazę. Jeśli chcesz, możesz użyć kilku warstw gazy. Dzięki temu uzyskasz bardziej klarowny płyn. Przechowywanie syropuGotowy syrop przelej do czystych i suchych butelek bądź słoików. Można je później zapasteryzować. Dzięki temu wytrzymają nawet pół roku. Otwarty syrop najlepiej wypić w ciągu 3 dni.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz najpierw przygotować syrop cukrowy, a dopiero potem dodać jarzębinę. Nic nie soi też na przeszkodzie, by dodać do napoju więcej słodkiej przyprawy. Wszystko zależy od twoich preferencji smakowych.

Jak działa syrop z jarzębiny?

Syrop z jarzębiny wykazuje wiele cennych właściwości. Wspomaga pracę układu odpornościowego. Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Poprawia ukrwienie tkanek. Obniża ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom „złego cholesterolu” w organizmie. Tym samym wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. W połączeniu z innymi czynnikami może odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób serca. Jarzębina dobrze wpływa też na trawienie. Łagodzi zaparcia i inne dolegliwości gastryczne.

