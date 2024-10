Szybki i pyszny deser na Wszystkich Świętych. Mieszam składniki, a resztę robi za mnie piekarnik

Szybkie desery mogą być równie smaczne i efektowne co te tradycyjne, wymagające długiego przygotowania. Idealnie sprawdzą się więc, by poczęstować nimi swoich gości, którzy odwiedzą nas podczas uroczystości Wszystkich Świętych. Taką ekspresową propozycją jest zapiekany pudding, który dosłownie rozpływa się w ustach. Tak naprawdę wystarczy zmieszać ze sobą wszystkie składniki, a następnie wstawić do piekarnika. Aromat tej waniliowej słodkości będzie przyjemnie rozchodzić się po całym domu.

Przepis na szybki deser na Wszystkich Świętych

Pieczony pudding ryżowy to niezwykle prosty, a zarazem pyszny deser, który zasmakuje miłośnikom słodkości. Łączy w sobie kremową konsystencję i cudownie słodki smak.

Przepis: Zapiekany pudding Ten deser jest bardzo prosty w przygotowaniu, a do tego naprawdę obłędnie smaczny Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 małe jajka

1 laska wanilii

3 garści rodzynek

200 gramów ryżu jaśminowego

300 ml mleka

1 łyżka cukru

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ryżuUgotujcie ryż w lekko osolonej wodzie, a następnie odstawcie, żeby nieco ostygł. Podgrzewanie mlekaW drugim garnuszku podgrzejcie mleko razem z laską wanilii. Pilnujcie jednak, żeby się nie zagotowało. Następnie odstawcie je do pełnego wystudzenia. Łączenie składnikówUbijcie jajka z cukrem i dodajcie do mleka. Ryż połączcie z rodzynkami, a następnie zalejcie mleczną masą. Ten deser możecie przygotować w keksówce, ale też malutkich naczyniach żaroodpornych. PieczeniePudding wstawcie do piekarnika na około 30-35 minut i pieczcie w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Taki deser to doskonały wybór na specjalne okazje, ale również na co dzień, kiedy chcemy sobie sprawić przyjemność. Do jego przygotowania będziecie potrzebować tylko kilku składników, które większość z was ma w swojej kuchni. Możecie też wzbogacić smak tego deseru, dodając owoce, orzechy czy przyprawy.

Inne pomysły na ekspresowe desery

Jeśli nie chcecie spędzić wielu godzin w kuchni – idealnie sprawdzą się ekspresowe desery. Możecie między innymi przygotować mini tiramisu, które jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnej wersji tego przysmaku. Zróbcie je w małych pucharkach, wykorzystując gotowe biszkopty, ubitą kremówkę z mascarpone, mocną kawę i kakao. Deserem, który zawsze się sprawdzi i który lubi większość z nas jest też galaretka z owocami – żeby było nieco ciekawiej i smaczniej, to na jej wierzch możecie wylać też warstwę budyniu. Możecie przygotować również warstwowy deser z jogurtu naturalnego, owoców i granoli. Pamiętajcie, że nawet najprostszy deser można pięknie udekorować, wtedy będzie znacznie bardziej efektowny. Wykorzystajcie świeże owoce, listki mięty, czekoladę lub kolorowe posypki. Możecie też zrobić efektowny deser w 20 minut – przepis jest prosty, a ciasto rozpływa się w ustach.

