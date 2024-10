Efektowny deser robię w 20 minut. Przepis jest banalnie prosty, a ciasto rozpływa się w ustach

Nie musicie być mistrzami w kuchni, żeby przygotować przepyszny deser. Wystarczy kilka prostych składników i odrobina chęci. Jesienią pieczemy głównie ciasta ze śliwkami i szarlotki, dlatego miłym urozmaiceniem będzie czekoladowy deser. Jego aksamitna konsystencja i intensywny smak sprawiają, że trudno się mu oprzeć. Będzie idealny na specjalne okazje, ale też zwykłe spotkanie ze znajomymi.

Jak zrobić lava cake? Prosty i szybki przepis

Lava cake to niezwykle kuszący deser, który zachwyca zarówno smakiem, jak i efektownym podaniem. To małe ciastko po przekrojeniu odsłania kuszącą, płynną czekoladę. Często ten deser je się w restauracji, ale bez trudu przygotujecie go też samodzielnie w domu. Wystarczy, że będziecie trzymać się receptury i przestrzegać odpowiedniego czasu pieczenia.

Przepis: Lava cake Ten deser zachwyci każdego. Jest prosty w przygotowaniu, ale bardzo efektowny Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g gorzkiej czekolady

50 g masła

2 jajka

4 łyżki cukru

szczypta soli

1 łyżka mąki Sposób przygotowania Przygotowanie foremekNajpierw wysmarujcie dokładnie foremki masłem i lekko oprószcie mąką. Włączcie też piekarnik, żeby wcześniej się nagrzał. Rozpuszczanie czekoladyPołamcie czekoladę na cząsteczki i rozpuśćcie razem z masłem w kąpieli wodnej. Możecie to też zrobić w mikrofalówce, jednak uważajcie, żeby czekolada się nie zważyła. Później wymieszajcie masę. Robienie masyDo miski wbijcie jajka, później dodajcie cukier i sól. Całość krótko wymieszajcie, by powstała jednolita masa. Dodajcie mąkę i ponownie wymieszajcie. Na koniec masę połączcie z roztopioną czekoladą i znowu wymieszajcie. Pieczenie lava cakePrzelejcie masę do przygotowanych foremek i wstawcie na blaszce do piekarnika. Pieczcie ten deser w 200 stopniach Celsjusza przez 8 minut.

Porada: jajka, których używacie do przygotowania tego ciasta, powinny mieć temperaturę pokojową. Wyjmijcie je więc około pół godziny wcześniej z lodówki.

Jak podawać lava cake?

Lava cake, czyli inaczej fondant czekoladowy, to doskonały wybór dla miłośników czekolady, którzy chcą spróbować czegoś wyjątkowego. Ten deser smakuje najlepiej, gdy jest jeszcze ciepły i czekoladowe wnętrze jest płynne. Dlatego najlepiej podawać go od razu po wyjęciu z piekarnika.

Lava cake idealnie komponuje się z lodami waniliowymi – kontrast temperatur i smaków tworzy niezapomniane doznania smakowe. Dobrze sprawdzą się również świeże owoce. Jagody, maliny, truskawki lub inne sezonowe owoce dodadzą deserowi świeżości i kwaskowatości. Całość możecie ozdobić też bitą śmietaną i listkami mięty. Możecie również postawić na najprostsze i najszybsze rozwiązanie, czyli po prostu oprószyć ten deser cukrem pudrem. Jeśli jednak macie wyjątkowo mało czasu – wtedy możecie przygotować ekspresowy deser czekoladowy z dwóch składników, jest puszysty i cudownie delikatny.

Czytaj też:

Obieram banana, dodaję 3 tanie produkty i piekę zdrowe ciastka owsiane. Oszczędzam i nie tyjęCzytaj też:

Moje ciasto ze śliwkami wzbogacam o ten kremowy składnik. Wypiek wychodzi zniewalająco smaczny