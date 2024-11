Ta słodka przekąska była uwielbiana w PRL-u. Teraz robię ją sama w 20 minut z 4 składników

Słodkości z PRL-u to prawdziwa podróż w czasie dla wielu z nas. To smaki dzieciństwa, które często budzą sentyment. Chociaż dostęp do produktów był ograniczony, gospodynie domowe wykazywały się niezwykłą kreatywnością i tworzyły prawdziwe kulinarne cuda. Ja postanowiłam przygotować sezamki, czyli ciasteczka, którymi każdy zajadał się przed laty.

Jak zrobić domowe sezamki? Prosty przepis

Domowe sezamki to prosty, ale niezwykle smaczny przysmak, który przywołuje wspaniałe wspomnienia. Wystarczy kilka podstawowych produktów: sezam, cukier, syrop klonowy i woda, aby stworzyć chrupiące i słodkie łakocie. Jest to nie tylko smaczny przysmak, ale też zdrowa alternatywa dla gotowych słodyczy. Trzeba jednak pamiętać, że sezamki mają w sobie sporo kalorii, dlatego należy jeść je z umiarem. Do takich domowych sezamków możecie dodać też inne nasiona, takie jak słonecznik czy dynia.

Przepis: Domowe sezamki Te sezamki dla wielu z was będą powrotem do czasów dzieciństwa. Koniecznie spróbujcie je zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 10 Składniki 200 g cukru

50 ml syropu klonowego

100 ml wody

200 g białego sezamu Sposób przygotowania Prażenie sezamuWysypcie sezam równomiernie na blachę do pieczenia. Następnie włóżcie do rozgrzanego piekarnika i pieczcie w 180 stopniach Celsjusza przez 15 minut na złoty kolor. Łączenie sezamu z syropemUmieśćcie w rondelku cukier i wodę, a następnie gotujcie na małym ogniu. Gorący sezam przełóżcie do rondelka. Całość dokładnie wymieszajcie i stopniowo dodawajcie syrop klonowy. Studzenie masyWylejcie masę na papier do pieczenia i rozsmarujcie. Następnie przykryjcie dużym kawałkiem papieru do pieczenia i delikatnie spłaszczcie za pomocą blaszki, żeby osiągnąć pożądaną grubość. Odłóżcie do wystygnięcia, a gdy stwardnieje – pokrójcie na mniejsze kawałki.

Możecie również zrobić sezamki bananowe – to ekspresowy przysmak, który przygotujecie tylko z dwóch składników.

Dlaczego warto jeść sezamki?

Sezamki są nie tylko smaczne, ale także zdrowe. Sezam zawiera wiele cennych składników odżywczych, białko, witaminy z grupy B oraz minerały, w tym magnez, potas, fosfor, cynk i selen. Z kolei zawarte w tych nasionach żelazo zapobiega anemii, poprawia koncentrację i odporność. Dzięki temu są doskonałą przekąską dla osób dbających o zdrowie. Regularne spożywanie sezamu korzystnie wpływa na układ krążenia, obniżając poziom cholesterolu i wspierając pracę serca. Dzięki zawartości błonnika poprawia pracę układu pokarmowego i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Sezam wykazuje również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co może pomóc w zapobieganiu niektórym chorobom przewlekłym. Jest także cennym składnikiem diety dla osób dbających o zdrowe kości i zęby, ponieważ nasiona sezamu są bogate w wapń.

Czytaj też:

Na Wszystkich Świętych przygotuję szybkie ciasto z cynamonem. Przepis mam od ukochanej babciCzytaj też:

Ten napój smakuje jak słodka przekąska z PRL-u. Natychmiast dodaje energii, a robię go w 5 minut