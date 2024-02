Ekspresowy przysmak „na słodko” robię tylko z 2 składników. Trudno o zdrowszą i tańszą przekąskę

Nie każdy z nas jest „mistrzem cukiernictwa”, ale okazuje się, że nawet takie osoby mogą przyrządzić cudowne słodkości. Patentem na to są szybkie i proste desery, które wymagają użycia minimalnej liczby składników. Takie ekspresowe desery są doskonałym sposobem na zaspokojenie potrzeby na coś słodkiego. Zdecydowanie lepiej postawić na domowe łakocie, niż te ze sklepowych półek, które często są pełne „ulepszaczy” i bardzo kaloryczne. My proponujemy przyrządzenie czegoś, co dla wielu jest smakiem dzieciństwa. Mowa o sezamkach, ale w jeszcze smaczniejszej wersji.

Sezamki bananowe, czyli ekspresowy deser z 2 składników

Sezamki to ciasteczka, którymi większość osób zajadała się, gdy była małymi dziećmi. Zazwyczaj kupowało się je w sklepie w małych paczuszkach. Ten smakołyk możecie przyrządzić też sami – wtedy będzie jeszcze zdrowszy, a co najważniejsze – takie samodzielnie przygotowane łakocie nie będą zawierać cukru, a więc będziecie mogli pozwolić sobie na zjedzenie ich w większej ilości. Wystarczy, że macie w swojej kuchni dwa składniki, które musicie ze sobą zmieszać, a później uformować i upiec sezamowe ciasteczka.

Przepis: Sezamki bananowe Takie ciasteczka będą doskonale smakować z dodatkiem polewy czekoladowej, koniecznie spróbujcie je przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 10 Składniki 200 g sezamu

2 dojrzałe banany Sposób przygotowania MieszanieWrzućcie do miski dwa pokrojone banany, a następnie rozgniećcie je widelcem. Dosypcie sezam i całość dokładnie wymieszajcie. PieczenieWyłóżcie blaszkę papierem do pieczenia, a następnie uformujcie z masy kuleczki i spłaszczcie je w dłoniach. Połóżcie je na blaszce, włóżcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około 25 minut.

Bananowe sezamki to sposób na zdrowy smakołyk

O tym, że banany są zdrowe, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Są one świetnym źródłem potasu, co między innymi pomaga regulować ciśnienie krwi. Dodatkowo obecny w bananach błonnik korzystnie wpływa na trawienie i reguluje perystaltykę jelit, a to przeciwdziała zaparciom. Te owoce są także sycące, a to z kolei jest ważne dla osób na diecie odchudzającej. W połączeniu z sezamem świetnie wpływają na nasz organizm, ponieważ on również ma liczne właściwości zdrowotne (należy jednak pamiętać, że ten składnik może powodować alergię pokarmową). Jest on też skarbnicą wapnia, czyli podstawowego materiału budulcowego kości i zębów.

Inne propozycje szybkich deserów

Jeśli brakuje wam czasu na robienie smakołyków, które wymagają dużo pracy – postawcie na ekspresowe słodkości. Wykorzystując różnego rodzaju triki, często można bardzo ułatwić sobie takie zadanie. Tak jest między innymi w przypadku karpatki – zamiast piec spód tego ciasta, śmiało możecie użyć groszków ptysiowych. Dobrym pomysłem jest też zrobienie crumble, czyli najlepszego deseru dla zabieganych.

W mgnieniu oka możecie również przyrządzić sorbety owocowe – wystarczy, że zmiksujecie owoce z odrobiną soku z cytryny i miodu. Później musicie wlać masę do foremek, mrozić przez kilka godzin i deser gotowy. Jeśli z kolei chcecie wrócić do czasów dzieciństwa – przygotujcie galaretki w cukrze rodem z PRL-u.

Czytaj też:

Kiszone gruszki to moje odkrycie. Podjadam je zamiast słodyczy i już wskoczyłam w mniejszy rozmiarCzytaj też:

Dodaję ten składnik do owsianki. To mój odchudzający miks, którym „oszukuję” głód