Takie jajka są najzdrowsze dla seniorów. Zobacz, których powinni bezwzględnie unikać

Jajka są bardzo ważne w diecie osób starszych. Zawierają wysokiej jakości białko, niezbędne do utrzymania masy mięśniowej, co jest szczególnie istotne w okresie starzenia się. Dodatkowo są bogatym źródłem witamin, takich jak witamina D, która wpływa na wchłanianie wapnia i zdrowie kości, oraz witamin z grupy B, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Tłuszcze zawarte w jajkach dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, korzystnych dla serca i mózgu. Regularne spożywanie tego produktu może pomóc seniorom zachować zdrowie i witalność na dłużej.

Najzdrowszy sposób przygotowania jajek dla seniorów

Jajka, zdaniem specjalistów, są jednym z najzdrowszych produktów na świecie. Wiele osób z pewnością zastanawia się, które jajka są lepsze: te ugotowane na twardo, na miękko, a może podane w formie jajecznicy?

Pod względem zawartości poszczególnych składników, w tym witamin, związków mineralnych czy choliny, różnice są naprawdę niewielkie i nieznaczące – wyjaśnił dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

Okazuje się jednak, że przewagą jajek na miękko jest to, że są one bardziej lekkostrawne niż jajka gotowane na twardo. Dieta lekkostrawna jest szczególnie polecana osobom starszym, ponieważ wraz z wiekiem procesy trawienne ulegają spowolnieniu, a organizm ma mniejszą zdolność do przetwarzania ciężkostrawnych pokarmów. Dodatkowo jajka gotowane przez krótki czas zachowują więcej składników odżywczych.

Jakich jajek nie powinny jeść osoby starsze?

Jajecznica smażona przez dłuższy czas, na przykład z dodatkiem cebulki lub boczku, będzie znacznie bardziej ciężkostrawna, a więc nie jest ona wskazana w przypadku seniorów. Dodatkowo długie smażenie sprawi, że cholesterol obecny w jajkach może zostać utleniony i wytworzy związki (oksysterole) które mogą zwiększać ryzyko chorób serca, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku. Dobrym rozwiązaniem jest za to przygotowanie jajecznicy, jednak powinna być ona zrobiona na parze lub tylko lekko ścięta na maśle.

Osoby starsze powinny ograniczyć także spożywanie żywności surowej, w przypadku której istnieje wysokie ryzyko zagrożenia mikrobiologicznego, a więc między innymi surowych jajek. Oznacza to, że niewskazane jest jedzenie na przykład koglu-moglu czy tatara, gdzie jajka występują właśnie w takiej formie. Sprawdźcie, jakich jeszcze potraw nie powinni jeść seniorzy – na liście znajdują się bardzo popularne dania.

