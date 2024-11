Ta mikstura to dla mnie „naturalny botoks”. Robię ją z popularnego chwastu, a działa cuda

Napary ziołowe to naturalne napoje, które wspierają nasze zdrowie. Różnorodność ziół używanych do przygotowania takich naparów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, od uspokajających i odprężających mieszanek po takie, które wspierają odporność. Właściwości lecznicze ziół mogą łagodzić wiele dolegliwości, takich jak problemy trawienne, bezsenność czy bóle głowy, ale też korzystnie wpływać na nasz wygląd.

Mikstura z pokrzywą działa jak „naturalny botoks”

Na nasz wygląd wpływa także działanie „od wewnątrz”. Dlatego warto sięgnąć po mieszankę, która jest „naturalnym botoksem”. Składa się ona z suszonej pokrzywy, żelatyny, imbiru oraz miodu. Jej picie poleca Ewa Kozioł, znana jako „Słowiańska Zielarka”, autorka książek na temat ziół. Wyjaśnia ona, że pokrzywa jest niezbędna do syntezy oraz konglomeracji włókien kolagenowych i elastynowych, co oznacza, że wspiera naturalne procesy regeneracji skóry. Z kolei imbir pobudza krążenie, działa przeciwzapalnie, a także wspomaga trawienie, a to z kolei pomaga w lepszym przyswajaniu składników odżywczych. Kolejnym składnikiem jest imbir, który kamufluje smak żelatyny. Ta z kolei wspiera regenerację skóry, poprawiając jej sprężystość, nawilżenie, a także strukturę. Zawiera ona kolagen, który jest niezbędny do utrzymania zdrowej skóry, ponieważ pomaga w odbudowie włókien kolagenowych, a to znacznie wpływa na redukcję zmarszczek. Z kolei miód ma właściwości nawilżające i antyoksydacyjne, co przekłada się na większą skuteczność wszystkich innych składników.

To, co czyni tę miksturę wyjątkową, to proces przygotowania. Nie wystarczy tylko zalać składników, ale kluczowym elementem jest gotowanie pokrzywy – powiedział zielarka.

Składniki odżywcze z tego napoju są wtedy lepiej przyswajane przez nasz organizm.

Jak zrobić napój z pokrzywy i innych składników?

Przygotowanie tej mikstury jest naprawdę bardzo szybkie i dość proste, a większość składników zapewne macie w swojej kuchni. Napój należy pić trzy razy dziennie po 200 ml. Pamiętajcie, że systematyczność to klucz do sukcesu.

Przepis: Mikstura z pokrzywą Zobaczycie, że wasz organizm podziękuje wam za picie tego napoju Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 3 łyżki suszonej pokrzywy

3 łyżki żelatyny

1/4 łyżeczki suszonego imbiru

odrobina miodu Sposób przygotowania Zmieszanie składnikówNajpierw wlejcie do garnka 3 szklanki zimnej wody, a następnie dodajcie pokrzywę i imbir. Całość przykryjcie i doprowadźcie do wrzenia. Gotowanie miksturyMiksturę gotujcie na małym ogniu przez 20 minut. Później uzupełnijcie odparowaną wodę i ponownie zagotujcie. Na koniec przecedźcie napój, a gdy ostygnie – dodajcie żelatynę, miód i wymieszajcie.

Takiej mieszanki nie powinny pić osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi, nadciśnieniem. Nie mogą po nią sięgać także kobiety w ciąży i karmiące piersią.

