Ten „eliksir młodości” w PRL-u był dobrem luksusowym. Poprawia samopoczucie i dodaje energii

Kakao jest produktem ubocznym procesu pozyskiwania tłuszczu z ziaren kakaowca. Trudno jednak traktować go jak zwykły odpad. W tym ciemnym proszku skrywa się bowiem wiele cennych właściwości. Wystarczy dodać go do mleka, by w mgnieniu oka stworzyć „eliksir młodości”. Zobacz, jak ta mikstura działa na organizm i sprawdź, dlaczego warto sięgać po kakao znacznie częściej.

Dlaczego kakao to „eliksir młodości”?

Napój przyrządzany na bazie kakao nie bez powodu bywa nazywany „eliksirem młodości”. Zyskał ten przydomek, dzięki wielu cennym związkom, które ma w swoim składzie. Chodzi przede wszystkim o flawonoidy. Wykazują one silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają wolne rodniki i neutralizują ich szkodliwy wpływ na organizm. Tym samym chronią komórki przed uszkodzeniami i spowalniają procesy starzenia. Związki te poprawiają wygląd włosów, skóry i paznokci. Zwiększają też elastyczność tkanek i stymulują produkcję kolagenu. W efekcie zmniejszają widoczność zmarszczek i opóźniają ich powstanie. Niwelują też stany zapalne i wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że antyoksydanty obniżają ciśnienie krwi i poziom „złego cholesterolu”. Odgrywają więc niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład choroby układu krążenia czy nowotwory.

Jakie inne właściwości ma kakao?

Kakao, dzięki dużej zawartości magnezu wpływa pozytywnie na pracę układu nerwowego. Działa też jak naturalny antydepresant. Pobudza wydzielanie „hormonu szczęścia”, czyli serotoniny. Tym samym poprawia samopoczucie i zmniejsza wahania nastrojów. Poza tym usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Wzmacnia koncentrację, ułatwia zapamiętywanie nowych informacji i odtwarzanie tych, które zostały już wcześniej przyswojone. Pobudza również do działania. Choć ten efekt nie jest tak wyraźny, jak w przypadku kawy, to dłużej się utrzymuje.

Poza tym kakao jest bogate w błonnik pokarmowy, który wspiera działanie układu pokarmowego. Przyspiesza perystaltykę jelit i przedłuża uczucie sytości po posiłku. W rezultacie zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Pośrednio wspomaga więc odchudzanie.

Jakie kakao wybrać?

Opisane wyżej właściwości ma ciemne kakao bez dodatku cukru i substancji wzmacniających smak. Dlatego, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego produktu, dokładnie przeczytaj jego etykietę i sprawdź, co ma w swoim składzie. Pamiętaj, że wyroby złej jakości mogą nierzadko bardziej zaszkodzić niż pomóc. Kakao jest naprawdę pyszne, a do tego świetnie rozgrzewa. Możecie przygotować je z różnymi dodatkami – wtedy będzie jeszcze smaczniejsze. Zainspirujcie się naszymi pomysłami na rozgrzewające napoje z kakao.

Czytaj też:

Piją go litrami i dożywają grubo ponad sto lat. Poznaj prostą receptę na długowiecznośćCzytaj też:

Polacy tym napojem gasili pragnienie w PRL-u. Zrobicie go w 5 minut z kilku tanich składników