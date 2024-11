Przez te grupy produktów nie chudniesz. Wyeliminuj je, a zyskasz nie tylko szczupłą sylwetkę

Skuteczna dieta kojarzy się z ograniczeniem kalorii. Jednak zmniejszenie ich liczby w diecie nie wystarczy, jeśli produkty, po które sięgasz zawierają składniki wpływające na spowolnienie odchudzania. Jakość spożywanego podczas diety jedzenia ma bowiem ogromne znaczenie i może zaważyć nie tylko na jej rezultatach, ale też na zdrowiu. Dowiedz się, z czego koniecznie powinnaś zrezygnować.

Trzy grupy produkty, które utrudniają chudnięcie

W diecie odchudzającej liczy się przede wszystkim deficyt kaloryczny, czyli spożywanie nieco mniejszej liczby kalorii niż organizm potrzebuje w celu pobudzenia go do skorzystania z zapasów energii zgromadzonych w tkance tłuszczowej. Tego mechanizmu nie warto zakłócać poprzez sięganie po żywność, która zawiera substancje negatywnie wpływające na organizm. Szczególnie niebezpieczne są trzy grupy produktów spożywczych. Zobacz, czego unikać w diecie.

Produkty z wysoką zawartością soli

Sól spożywana w nadmiarze nie tylko zatrzymuje wodę w organizmie, ale też może podnieść ciśnienie krwi. Sięgając po przekąski z jej dodatkiem, narażasz się zatem na obrzęki i uczucie ciężkości, a w dłuższej perspektywie nawet na rozwój chorób serca. Przy okazji fundujesz sobie stres związany z brakiem obserwacji spadku masy ciała. Chcąc schudnąć, lepiej postaw na zdrowsze alternatywy chipsów czy paluszków takie jak orzechy (oczywiście te bez dodatku soli), czy surowe warzywa. Szybciej schudniesz i nie narazisz zdrowia.

Jedzenie z dodatkiem cukru, o którym często zapominamy

Dodatek cukru do żywności jest równie groźny, co nadmiar soli. Nie będziesz co prawda puchnąć, ale w zasadzie mimochodem przyswoisz nadmiarowe kalorie. Po dłuższym czasie na pewno zauważysz efekty swoich działań i tym razem nie będąone zadowalające. Jakich produktów lepiej się wystrzegać? Oprócz oczywistości, czyli słodyczy takich jak drożdżówki czy ciasteczka, wyeliminuj też pozornie zdrowe wyroby takie jak jogurty owocowe, gotowe granole czy fit batony. One bardzo często zawierają znaczne ilości cukru, choć z pozoru wyglądają na lekką i zdrową przekąskę. Jeśli najdzie cię ochota na coś słodkiego, lepiej sięgnij po suszone owoce, takie jak: śliwki, jabłka, morele, jagody goi, daktyle lub figi. Są one zalecanie przy diecie redukcyjnej.

Dania typu fast food

Posiłki z restauracji typu fast food są smaczne, bo zawierają sporo tłuszczu. Niestety jednak są to tłuszcze trans, które nie tylko zniwelują twoje dietetyczne wysiłki, ale też będą miały negatywny wpływ na zdrowie serca. Unikaj więc jedzenia burgerów, pizzy czy zapiekanek. Sporadycznie możesz sobie pozwolić na przygotowanie zdrowszej alternatywy w domu i przetestować np. burgera od dietetyka. Szybko zobaczysz, że niewielkim nakładem pracy uzyskasz smaczne danie niezagrażające twojej sylwetce i zdrowiu.

Co jeszcze może utrudnić schudnięcie?

Wrogiem odchudzania, a nawet i zdrowia, zawsze będzie alkohol. Spożywanie napojów wysokoprocentowych nie tylko dostarcza sporej liczby kalorii, ale też pobudza apetyt i spowalnia metabolizm. Co więcej, przyjemne rozluźnienie, jakie pojawia się po spożyciu, może skłonić do częstszego sięgania po alkohol. Nietrudno wtedy o brak rozwagi i rozwój uzależnienia czy poważnych chorób. Zrezygnowanie z alkoholu w czasie diety będzie dobrym pomysłem. Lepiej też nie kusić się na wersje 0%, które etanolu nie dostarczą, ale kalorie wciąż będą zawierały. Ryzyko zjedzenia ponad normę wciąż więc będzie istniało.

Czytaj też:

Najzdrowsze nawyki żywieniowe od dietetyków. Dzięki nim schudniesz i zachowasz szczupłą sylwetkęCzytaj też:

Dietetyk radzi, jak pohamować nadmierny apetyt. To banalnie prosty sposób