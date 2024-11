Szarlotka na 10 łyżek to genialny przepis mojej mamy. Tylko kroję jabłka i zalewam ciastem

Jeśli szukasz pomysłu na szybki, tani i niezbyt pracochłonny, a zarazem smaczny deser, to dziś podzielę się z tobą przepisem, który dostałam od mamy. Z pewnością spełni wszystkie te oczekiwania. Chodzi o szarlotkę. Nie jest to żadne wymyślne ciasto z budyniem, bezą czy innymi tego typu dodatkami. Jego siła tkwi w prostocie. Powstaje z kilku tanich produktów. Bez większego wysiłku i bałaganu. Nie musisz nawet wyciągać miksera, by je przyrządzić. W zupełności wystarczy łyżka lub kuchenna rózga. Nie ma też potrzeby, by stale zaglądać do przepisu i kontrolować proporcje składników. Receptura nie jest skomplikowana, więc z łatwością wejdzie ci do głowy. Najważniejsza reguła, jaką trzeba zapamiętać, to zasada 10 łyżek.

Jak zrobić szybką szarlotkę z 10 łyżek?

Zasada 10 łyżek, którą pokazała mi mama, jest bardzo prosta i odnosi się do proporcji trzech głównych składników – mąki, cukru oraz oleju. Zapamiętanie dalszej części przepisu też nie sprawi ci kłopotu. Lista produktów potrzebnych do zrobienia ciasta jest naprawdę krótka i obejmuje tylko trzy artykuły spożywcze (poza tymi wymienionymi powyżej). Do mieszanki, mąki, cukru i oleju dodajemy jeszcze jajka, proszek do pieczenia i cynamon. Wszystko razem mieszamy, a powstałą masą zalewamy jabłka. Potem wstawiamy ciasto do piekarnika i czekamy około 40 minut aż będzie gotowe.

Przepis: Szarlotka „ na 10 łyżek” Ten deser zrobisz z kilku prostych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Składniki 10 łyżek mąki pszennej

10 łyżek białego cukru

10 łyżek oleju

4 jabłka

3 jajka

półtorej łyżeczki proszku do pieczenia

pół łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Szykowanie jabłekUmyj, obierz i pokrój owoce na mniejsze kawałki. Pamiętaj, by usunąć z nich gniazda nasienne. Robienie ciastaPołącz olej, cukier, mąkę, jajka, proszek do pieczenia i cynamon. Składniki powinny utworzyć gładką, jednolitą masę. Pieczenie szarlotkiWyłóż formę papierem do pieczenia. Na dnie umieść jabłka. Wylej na owoce przygotowane wcześniej ciasto. Nagrzej piekarnik do temperatury 175 stopni (grzanie góra-dół) i umieść szarlotkę na środkowej półce. Piecz ciasto przez około 40 minut.

Rada: Na szarlotkę najlepiej nadają się kwaskowe jabłka. Doskonale równoważą słodycz ciasta. Możesz sięgnąć po takie odmiany jak na przykład szara reneta, złota reneta czy antonówka. Wielkość kawałków, na jakie pokroisz owoce, zależy wyłącznie od twoich preferencji.

Wskazówka. Nie wyrzucaj obierek i ogryzków z jabłek. Możesz z nich zrobić domowy ocet jabłkowy. A warto, ponieważ picie octu jabłkowego obniża poziom cukru we krwi i ułatwia odchudzanie.

Z czym podać szarlotkę mamy z 10 łyżek?

Ta szarlotka jest tak dobra, że nie potrzebuje żadnego specjalnego towarzystwa. Wystarczy posypać ją cukrem pudrem lub cynamonem. Możesz też położyć na wierz kilka kawałków jabłek. Jeśli chcesz, by owoce zyskały jeszcze więcej smaku i aromatu, podsmaż je na patelni z odrobiną masła.

