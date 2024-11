Przepis na racuchy Anny Lewandowskiej jest genialnu. Kluczowy jest jeden składnik

Zapach świeżo usmażonych racuchów przywołuje miłe wspomnienia i gwarantuje udany początek dnia. Racuchy to danie, które większość z nas pamięta ze swojego dzieciństwa. Takie placuszki piekły nasze babcie lub mamy. Są one idealne na śniadanie czy kolacje, ale też świetnie sprawdzą się po prostu jako pyszna przekąska. Co więcej, okazuje się, że można je też przygotować w nieco zmienionej wersji – równie smacznej, ale zdrowszej.

Jak zrobić racuchy z przepisu Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska, przygotowując racuchy, nie robi ich według klasycznego przepisu. Znana trenerka nie używa do ich przyrządzenia mleka oraz mąki pszennej. Dodaje do nich jednak jeden szczególny składnik – mowa o napoju kokosowym, który nadaje placuszkom cudownej delikatności. Anna Lewandowska dodaje do nich też cukier kokosowy, dzięki czemu przysmak nabiera słodyczy. Specjalistka od zdrowego odżywiania poleca smażyć takie placuszki na oleju kokosowym.

Przepis: Racuchy Anny Lewandowskiej Te placuszki smakują naprawdę doskonale. Zobaczycie, że cała rodzina będzie je chwalić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1,5 szklanki ciepłego mleka roślinnego

1 jajko

1 łyżeczka oleju kokosowego

2,5 – 3 szklanki mąki owsianej

1 łyżka cukru kokosowego

10 g drożdży

1 duże jabłko

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaNajpierw w blenderze zmieszajcie wszystkie składniki oprócz jabłka. Przygotowanie jabłkaObierzcie jabłko, a następnie pokrójcie je na plasterki. Smażenie racuchówRozgrzejcie olej kokosowy i smażcie na nim racuchy, aż nabiorą złotego koloru z obu stron. W każdym placuszku ułóżcie kawałek jabłka. Gotowe racuchy posypcie cynamonem.

Uniwersalność tych placuszków polega na tym, że możemy je podawać z różnymi dodatkami, takimi jak cukier puder, dżem, miód czy świeże owoce. Jeśli chcecie jeszcze nieco poeksperymentować – możecie spróbować zrobić racuchy na maślance.

Napój kokosowy jako dobry zamiennik mleka

Napój kokosowy jest doskonałą alternatywą dla osób z alergią na mleko krowie lub nietolerancją laktozy. Jest to produkt naturalnie bezglutenowy i bezlaktozowy, dzięki czemu mogą go spożywać osoby z różnymi ograniczeniami żywieniowymi. Zawiera również witaminy z grupy B, witaminę C i E oraz minerały takie jak potas i magnez.

Napój kokosowy dodaje potrawom egzotycznego, słodkawego smaku, który doskonale komponuje się z wieloma potrawami (najlepiej sprawdza się w kuchni azjatyckiej). Świetnie sprawdza się w zupach, curry, sosach, deserach i koktajlach, nadając im aksamitności. Napój kokosowy ma dość gęstą konsystencję, dzięki czemu może być używany jako zamiennik mleka w wielu przepisach.

Czytaj też:

Niezawodny patent Darii Ładochy na doskonałe placki ziemniaczane. Tę potrawę robię już tylko takCzytaj też:

Te pomidory pomagają uregulować poziom cukru i wspierają wzrok. Robię z nich prostą pastę do kanapek