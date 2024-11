„Kocie oczka” to dla mnie najlepszy przysmak z PRL-u. Te z przepisu mojej babci są obłędne

Czasy PRL-u były okresem, kiedy dostępność produktów w sklepie była ograniczona, jednak pomysłowość Polaków w tamtym czasie pozwalała stworzyć prawdziwe kulinarne cuda. Ogromną popularnością cieszył się wtedy blok czekoladowy, wuzetka, czy kogel-mogel oraz krem sułtański. Takie słodkie przysmaki często kojarzą nam się z dzieciństwem – możemy jednak „cofnąć się w czasie”, przygotowując samodzielnie takie słodkości.

Jak zrobić „kocie oczka” z czasów PRL-u? Przepis

„Kocie oczka” to jeden z najbardziej lubianych przysmaków PRL-u. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznego wyglądu – okrągłego kształtu ciasteczek, wypełnionych w środku dżemem lub konfiturą. Ich smak przywodzi na myśl beztroski czas dzieciństwa. Pamiętam, że takie właśnie łakocie piekła moja ukochana babcia – w tym wydaniu smakowały one najlepiej, a ja wraz z rodzeństwem zajadaliśmy się tymi ciasteczkami. Teraz sama postanowiłam je zrobić, korzystając właśnie z przepisu babci. Nie tylko świetnie smakują, ale też bardzo uroczo prezentują się na talerzu.

Przepis: Ciasteczka „kocie oczka” Te ciasteczka sprawią, że znowu poczujecie smak dzieciństwa Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 g mąki

2 żółtka

150 ml dżemu lub marmolady

sok i skórka z połowy cytryny

150 g zimnego masła

100 g cukru pudru Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaPrzesiejcie na stolnicę mąkę, a następnie dodajcie cukier puder, żółtka, a także masło pokrojone na mniejsze kawałki. Na koniec wlejcie sok z cytryny i dodajcie startą skórkę. Ciasto energicznie zagniećcie, a następnie rozwałkujcie i wytnijcie z niego okrągłe ciasteczka (na przykład używając do tego szklanki). W połowie porcji przy użyciu foremek wytnijcie ciekawe kształty – na przykład serduszka, kółeczka czy gwiazdki. Pieczenie ciasteczekPrzygotowane ciasteczka ułóżcie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczcie je przez około 10 minut w 180 stopniach Celsjusza. Nadziewanie ciasteczekNa każde upieczone całe ciasteczko ułóżcie dżem lub marmoladę, a następnie przykryjcie je ciasteczkiem z wyciętym kształtem.

Jak zrobić idealne ciasto kruche? Najważniejsze zasady

Kruche ciasto najczęściej wykorzystujemy do tart, babeczek czy właśnie takich ciasteczek, jak z przepisu powyżej. Przygotowując taki wypiek, warto wykorzystać metodę 3:2:1 na ciasto kruche – polega ona na użyciu trzech części mąki, dwóch części masła oraz jednej część cukru. Oznacza to, że przykładowo musicie użyć 300 g mąki, 200 g masła oraz 100 g cukru. Zastosowanie tych proporcji sprawi, że wasze ciasto z pewnością się uda. Warto do niego dodać również szczyptę soli, która świetnie zrównoważy smak. Do wypieków z ciasta kruchego najlepiej jest używać masła, a nie margaryny – ważne, by było ono możliwie o jak najwyższej zawartości tłuszczu (82%). Pamiętajcie też o tym, żeby ciasto kruche zagniatać jak najkrócej.

