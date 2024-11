Ten ekspresowy deser przygotujecie z 3 składników. Jest bardzo puszysty i zasmakuje każdemu

Ekspresowe desery to idealne rozwiązanie dla osób zabieganych, które mają ochotę, żeby zjeść „coś słodkiego”, ale nie mogą sobie pozwolić na spędzenie kilku godzin w kuchni. Owszem, można kupić gotowe słodkości, jednak bez trudu zrobicie też takie szybkie przysmaki samodzielnie w domu, a z pewnością będą one zdrowsze niż te ze sklepowych półek.

Jak zrobić ekspresowy deser z trzech składników? Prosty przepis

Ten szybki deser sprawdzi się idealnie jako dodatek do kawy lub herbaty, ale będzie też świetny po prostu jako słodka przekąska po całym dniu pracy. Co więcej, przygotujecie go ze składników, które większość z was zapewne ma w swojej kuchni.

Przepis: Lekka pianka czekoladowa Ten deser pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 galaretki (najlepiej przezroczyste)

700 g skyru naturalnego

3 łyżki ciemnego kakao Sposób przygotowania Przygotowanie galaretkiNajpierw rozpuśćcie galaretki w 300 ml gorącej wody, a następnie dobrze wymieszajcie i odstawcie do wystygnięcia. Robienie deseruDo galaretki dodajcie skyr i 3 łyżki kakao, a później zmiksujcie. Starajcie się to robić przez kilka minut, by jak najlepiej napowietrzyć deser. Całość przelejcie do pucharków i wstawcie do lodówki na całą noc.

Choć jest to dość prosty deser, to powyższą recepturę możecie modyfikować na różne sposoby, na przykład wybierając smakowy skyr – najlepiej sprawdzi się waniliowy lub czekoladowy (wtedy możecie już pominąć dodatek kakao).

Jak można urozmaicić czekoladowy deser?

Taki czekoladowy deser możecie też urozmaicić. Ciekawym pomysłem jest dodanie do takiej pianki pokruszonych herbatników. Poza herbatnikami możecie pokruszyć również biszkopty, ciasteczka Oreo, wafle, a nawet orzechy. Sposobem na urozmaicenie tego deseru jest też posypanie pianki płatkami migdałów, wiórkami kokosowymi, prażonymi orzechami lub czekoladą. Możecie też postawić na kremowe warstwy – wystarczy, że nałożycie na piankę bitą śmietanę, mascarpone lub inny krem. Możecie też zrobić warstwy różnych smaków. To jednak nie wszystko, ponieważ piankę możecie polać gorącym karmelem, czekoladą, sosem malinowym lub miętowym. Klasycznym połączeniem, które zawsze się sprawdzi, jest także czekoladowa pianka przyozdobiona świeżymi malinami lub truskawkami – w ten sposób stworzycie elegancki deser, który możecie zaserwować nawet na specjalne okazje.

