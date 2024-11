Polscy kawosze ciągle popełniają te błędy. Dietetyk: jeśli to robisz, rujnujesz zdrowie

Kawa jest jednym z najzdrowszych napojów świata. Niweluje zmęczenie, pobudza do działania, wzmacnia pracę serca i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych. Chroni przed miażdżycą, udarem mózgu, zawałem, a także chorobami neurodegeneracyjnymi. Wykazuje też silne właściwości antyoksydacyjne. Zwalcza nadmiar wolnych rodników.redukuje stany zapalne tkanek i spowalnia procesy starzenia. Nie ma wątpliwości, że kawa może pomóc nam w utrzymaniu dobrej kondycji na długie lata. Niestety nierzadko szkodzi i rujnuje zdrowie. Wszystko przez błędy, jakie popełniamy podczas picia tego napoju, często nieświadomie i automatycznie. Sprawdź, czy też to robisz. A jeśli tak, czym prędzej zmień nawyki.

Jakie najgorsze błędy popełniają kawosze?

Jednym z najgorszych, a zarazem najczęstszych błędów popełnianych przez miłośników kawy jest dodawanie do napoju cukru. Nadmiar słodkiej przyprawy w diecie sprzyja występowaniu różnego rodzaju problemów zdrowotnych, takich jak na przykład cukrzyca, insulinooporność czy choroby układu krążenia. Co więcej, pogarsza pamięć i koncentrację, źle wpływa na konsystencję skóry i nasila stany zapalne tkanek. Im mniej będzie jej w naszym jadłospisie, tym lepiej dla organizmu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem – jak zauważa dr Bartek Kulczyński – jest zastąpienie cukru erytrytolem lub stewią. Można też sięgnąć po cynamon, wanilię, kardamon czy kakao.

Nagminnym błędem popełnianym przez Polaków jest również picie kawy i spożywanie różnego rodzaju deserów w tym samym czasie. Kofeina zawarta w napoju blokuje bowiem odczuwanie słodkiego smaku. To z kolei sprzyja pochłanianiu zbyt dużych ilości słodyczy w towarzystwie „małej czarnej”. W efekcie przyjmujemy też zbyt wiele kalorii, co przekłada się na zwiększone ryzyko rozwoju choroby otyłościowej, podobnie jak dodawanie do naparu cukru.

Kolejnym „grzechem głównym” kawoszy jest wzbogacanie napoju o mleko lub śmietankę. Te składniki mogą bowiem osłabiać dobroczynne działanie „małej czarnej” na organizm i zmniejszać biodostępność związków aktywnych zawartych w naparze. Poza tym niepotrzebnie podnoszą one kaloryczność napoju.

Dietetyk dr Bartek Kulczyński przestrzega również przed piciem gorącej kawy. Przyjmowanie płynów o zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 65 stopni Celsjusza) podrażnia błonę śluzową przełyku i prowadzi do powstania stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej oraz przewodu pokarmowego. Zwiększa też ryzyko wystąpienia innych chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Kto nie powinien pić kawy?

Kawa nie jest zalecana kobietom w ciąży i pacjentom z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Powinny na nią uważać również osoby w trakcie farmakoterapii. Związki zawarte w napoju mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i osłabiać lub nasilać ich działanie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i zastanawiasz się, czy możesz włączyć „małą czarną” do jadłospisu, skonsultuj się z lekarzem.

