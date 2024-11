Po tego burgera ustawiają się kolejki. Zrób przysmak z McDonald's w domu. Wyjdzie taniej i zdrowiej

Burger Drwala ma szerokie grono zwolenników – zarówno wśród młodszych, jak i starszych konsumentów. Powiedzmy jednak szczerze. Nie jest to najzdrowszy wybór żywieniowy, o czym w jednym ze swoich najnowszych postów przypomina dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka zauważa, że przysmak jest jednym z najbardziej kalorycznych „specjałów” w ofercie znanej sieci fast foodów. Jedna porcja ma około 915 kcal, a cały zestaw (burger z colą i frytkami) ponad 1400 kalorii. Jakość składników wykorzystanych do przygotowania tej kultowej „kanapki” również pozostawia wiele do życzenia. Znajdziemy w niej duże ilości wysoce przetworzonego czerwonego mięsa (bekon, kotlet wołowy), a także ser, prażoną cebulkę, sos, trochę sałaty i oczywiście pszenną bułkę. Jedna sztuka to koszt niespełna 25 złotych. Zdecydowanie lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie więc przygotowanie burgera w domu.

Jak zrobić Burger Drwala w zdrowszej wersji?

Wystarczy zamienić niektóre składniki. Zamiast bułek pszennych wybrać pełnoziarniste, a kotlet wołowy zastąpić drobiowym. Już te dwie drobne modyfikacje przynoszą duży efekt. Warto też zwracać uwagę na ilości poszczególnych produktów i dodać do burgera więcej warzyw. Dobrze sprawdzi się nie tylko sałata. Warto również pokusić się o dodanie pomidorów, cebuli, awokado itp. W tym przypadku wszystko zależy już od indywidualnych preferencji.

Przepis: Fit burger To zdrowsza wersja klasycznego przysmaku. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki Na kotlet mięsny: 180 g mięsa mielonego z indyka

sól

pieprz Na kotlet serowy: 120 g mozzarelli

1 łyżka mąki pełnoziarnistej

1 łyżka bułki tartej

1 jajko Na sos: 3 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżeczka majonezu

1 łyżeczka musztardy

pół łyżeczki ketchupu

1 ogórek konserwowy Dodatkowo: 2 bułki pełnoziarniste

2 plasterki boczku

2 plasterki żółtego sera

ulubione dodatki do wyboru (pomidory, papryka, sałata, cebula itp.) Sposób przygotowania Szykowanie kotletówPosól i popieprz mięso mielone. Uformuj z niego kotlety i usmaż je na patelni. Mozzarellę odciśnij z nadmiaru wody i przekrój na pół. Każdą część obtocz w mące, roztrzepanym jajku i bułce tartej. Umieść ser na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz go w temperaturze 200 stopni (z termoobiegiem) przez 6-8 minut. Przygotowywanie bekonuPodsmaż boczek na suchej patelni na rumiany kolor. Odsącz go z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Robienie sosuPosiekaj ogórka konserwowego. Dodaj jogurt, majonez, ketchup i pozostałe składniki. Wymieszaj całość. Składanie burgerówPrzekrój bułki na pół. Na jednej części ułóż ser, mięso, boczek pozostałe dodatki. Drugą połówkę bułki posmaruj sosem i złóż burgera. Tak samo postępuj z drugą bułką.

Domowy Burger Drwala w fit odsłonie – inne propozycje

Jeśli chcesz, możesz przygotować też burgera w wersji wegetariańskiej. W tym przypadku idealnym zamiennikiem klasycznej wołowiny będzie kotlet z soczewicy lub ciecierzycy. Bekon natomiast świetnie zastąpi wędzone tofu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć przysmak w bardziej pikantnej i wyrazistej odsłonie. Trzeba tylko dodać do sosu więcej przypraw, na przykład papryczkę chili, pieprz cayenne lub pastę z ostrej czerwonej papryki. Swoją wersję przysmaku mogą zrobić również osoby z nietolerancją glutenu lub celiakią. Nie wymaga to wiele pracy. Wystarczy wykorzystać do przygotowania przysmaku bezglutenowe pieczywo.

