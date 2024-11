Te produkty „za grosze” mają świetny skład. Dietetyk radzi, co wybrać, żeby nie przepłacać 

Wysoka cena niektórych produktów spożywczych często jest niestety efektem marketingu i wcale nie musi iść w parze z wysoką jakością. Producenci wykorzystują różne strategie, aby przekonać nas, że ich produkt jest wyjątkowy i warto za niego więcej zapłacić. Często jednak zdarza się, że produkty droższe wcale nie są lepsze od tych tańszych. Warto więc dokładnie czytać etykiety i porównywać skład. To najlepszy sposób, aby ocenić rzeczywistą wartość produktu, a przy okazji sporo zaoszczędzić.

Najtańsze produkty o najlepszym składzie

Michał Wrzosek, doktor dietetyki w opublikowanym przez siebie nagraniu polecił bardzo tanie produkty o dobrym składzie, które możemy znaleźć w Biedronce, czyli popularnym supermarkecie, gdzie wielu z nas robi codzienne zakupy spożywcze.

Chleb żytni to jeden z najtańszych chlebów w Biedronce i ma najlepszy skład. Tylko trzy składniki: mąka, woda i sól. I jest dużo lepszy niż znacznie droższy chleb fitness – powiedział specjalista.

Dietetyk polecił też ketchup, za który nie trzeba przepłacać, a ma naprawdę dobry skład.

Ketchup »Madero« to najtańszy ketchup w Biedronce i ma znacząco lepszy skład, niż na przykład taki ketchup »Pudliszki« – wyjaśnił.

Również wybierając skyr, czyli jogurt o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych lub serek kanapkowy, warto postawić na tańsze produkty, które swoją jakością wcale nie odbiegają od tych droższych.

Naturalny skyr marki »Fruvita« ma bardzo dobry skład, tylko dwa składniki: mleko i kultury bakterii jogurtowych. Nie musisz przepłacać za znacząco droższy skyr »Piątnicy«. Nie musisz też przepłacać za serek kanapkowy, bo najtańszy »Delicate« ma tak samo dobry skład, jak 2 zł droższy »Almette« – zauważył Michał Wrzosek.

Na co zwracać uwagę, kupując jedzenie?

Podczas zakupów spożywczych, warto uważnie czytać etykiety produktów, które wkładamy do koszyka. Pierwsze składniki na liście to te, których jest najwięcej. Im wyżej dany składnik znajduje się na liście, tym większa jest jego zawartość w produkcie. Szukajcie składników jak najbardziej naturalnych – będzie to najkorzystniejsze dla waszego zdrowia. Unikajcie produktów z długimi listami składników, zwracajcie też uwagę na szkodliwe dodatki. Konserwanty, barwniki, słodziki i inne dodatki sprawiają, że produkt jest znacznie mniej zdrowy. Sprawdzajcie też zawartość cukru – może on się ukrywać pod wieloma nazwami, na przykład: glukoza, fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy. Koniecznie sprawdźcie też, jakie błędy utrudniają zdrowe odżywianie – wasz organizm z pewnością wam za to podziękuje.

Czytaj też:

Ta kawa jest znacznie zdrowsza od zwykłej „małej czarnej”. Dietetyk wymienia jej cenne właściwościCzytaj też:

Dietetyk ostrzega, przed piciem wody po ogórkach kiszonych. Niektórzy muszą szczególnie uważać