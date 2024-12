Te babeczki zachwycają wyglądem i smakiem. To najlepszy deser na Boże Narodzenie

Babeczki-choinki. Trudno wyobrazić sobie lepszy deser na Boże Narodzenie. W końcu jodłowe lub świerkowe drzewka to nieodłączny element grudniowych świąt. Słodkości wspaniale się prezentują, a smakują jeszcze lepiej. Gwarantuję, że znikną ze stołu jako pierwsze. Wbrew pozorom ich przygotowanie nie wymaga wiele pracy. Najwięcej czasu zajmuje zwykle dekorowanie gotowych wypieków. Jednocześnie ta czynność to świetna okazja do świetnej zabawy. Zaangażuj w ozdabianie dzieci i rodzinę. Puśćcie wspólnie wodze fantazji. Nie trzymajcie się utartych schematów i szablonów. Nie przejmuj się, jeśli za pierwszym razem coś wam nie wyjdzie. Pamiętaj, że babeczki nie muszą być idealne, by zachwycać i cieszyć oko. Ewentualne niedoskonałości dodadzą im wyjątkowego charakteru.

Jak zrobić babeczki-choinki?

Przygotowywanie słodkości zacznij od zrobienia babeczek. Ja zdecydowałam się na wypieki o smaku waniliowym, ale możesz też śmiało sięgnąć po inne warianty. Zamiast wanilii możesz wykorzystać kakao i cynamon. Te dwa składniki sprawią, że babeczki nabiorą ciemnego koloru i jeszcze lepiej wpiszą się w leśną stylistykę. A jeśli chcesz, by zyskały bardziej świąteczny charakter, wrzuć do ciasta przyprawę do piernika. Najlepiej sprawdzi się ta domowa, zrobiona na własną rękę. Jeśli takowej nie masz, wykorzystaj produkt ze sklepu. Pamiętaj, tylko by dokładnie czytać etykiety nabywanych towarów. Unikaj przypraw z dużą ilością cukru i wzmacniaczy smaku. Im krótszy i prostszy skład, tym lepiej.

Przepis: Babeczki-choinki Świetnie wyglądają i jeszcze lepiej smakują. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki Na babeczki: 300 g mąki pszennej

280 ml kwaśnej śmietany 18%

3 jajka

120 g cukru

90 ml oleju rzepakowego

10 g proszku do pieczenia

5 g pasty waniliowej

odrobina soli Na krem: 375 g masła

3 żółtka

375 ml mleka

150 g cukru

5 g cukru waniliowego

30 g mąki ziemniaczanej

zielony barwnik spożywczy Dodatkowo: 12 wafelków do lodów Sposób przygotowania Uszykowanie babeczekW dużej misce połącz mąkę z proszkiem do pieczenia. W osobnym naczyniu ubij mikserem na wysokich obrotach jajka z cukrem i odrobiną soli do momentu aż przyprawy całkowicie się rozpuszczą, a połączone składniki utworzą jasną puszystą masę. Zmniejsz moc miksera i powoli dodawaj do masy olej. Następnie wyłącz mikser i dodaj do jajecznej masy śmietanę wymieszaną z pastą wanilii. Całość delikatnie wymieszaj. Na koniec dorzuć do jajecznego puchu mąkę z proszkiem do pieczenia. Dorzucaj ją partiami. Delikatnie mieszaj całość, by nie przebić pęcherzyków powietrza. Ciasto powinno być jednolite. Pieczenie babeczekUmieść papilotki w formie do pieczenia babeczek. Wypełnij je ciastem. Uważaj, by papilotki nie były pełne po brzegi. Pozostaw około 1,5 cm wolnej przestrzeni. Piecz Nagrzej piekarnik do 175 stopni (grzanie góra-dół) i piecz babeczki na środkowej półce przez około 25 minut (do suchego patyczka). Robienie kremuZagotuj szklankę mleka z cukrem. W osobnym naczyniu wymieszaj pozostały płyn z żółtkami, cukrem waniliowym i mąką ziemniaczaną. Powstałą masę dodaj do gotującego się mleka/ Mieszaj całość energicznie, by nie powstały grudki. Gdy budyń zgęstnieje, zdejmij garnek z palnika i połóż na powierzchni budyniu folię spożywczą. Dzięki temu nie powstanie na nim kożuch. Poczekaj aż budyń wystygnie. Barwienie kremuPrzestudzony budyń wymieszaj z barwnikiem spożywczym. Jego ilość zależy od tego, jak intensywny kolor zieleni chcesz uzyskać. Rada: Część budyniu przed barwieniem możesz wyłożyć na babeczki (wystarczy niewielka ilość). Dzięki temu wafelki będą się lepiej trzymać podłoża. Stworzysz też ciekawszy efekt wizualny. Dekorowanie babeczekWafelki do lodów posmaruj cienką warstwą zielonego kremu. Resztę masy przełóż do rękawa cukierniczego z ulubioną tylką do dekoracji. Umieść wafelki na babeczkach szpicem do góry. Wyciskaj małe kleksy jeden obok drugie, zaczynając od szerszej części wafli.

Wskazówka: Zielony krem możesz zrobić też w innej wersji. Wystarczy, że zmiksujesz kostkę masła (200 g) z cukrem (150 g) i do powstałej masy dodasz zmiksowany szpinak z odrobiną wody. W ten sposób uzyskasz krem o jasnej, niezbyt intensywnej barwie.

Rada: Wierzch gotowych babeczek możesz dodatkowo udekorować białym lukrem królewskim. Będzie świetnie imitować śniegową pierzynkę. Poza tym sprawi, że choinki będą lepiej trzymać się podłoża (podobnie jak wspomniany w przepisie budyń)

Jak podać babeczki-choinki?

Babeczki choinki możesz dodatkowo posypać cukrem pudrem. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by udekorować je cukrowymi ozdobami, na przykład w formie gwiazdek. Świetnie sprawdzi się też kolorowa posypka.

