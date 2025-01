Ten zimowy syrop na przeziębienie kosztuje „grosze”, a działa cuda. Robię go z sezonowych owoców

Bazą tego zimowego syropu są mandarynki. Te owoce nie tylko świetnie smakują, ale też dostarczają wielu cennych składników odżywczych oraz mikroelementów. Zawierają sporą dawkę przeciwutleniaczy, które wzmacniają mechanizmy obronne organizmu, zwalczają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniami. Redukują też stany zapalne, a to jeden z czynników odpowiedzialnych za rozwój różnego rodzaju chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym. Co więcej, dzięki zawartości potasu mandarynki obniżają ciśnienie tętnicze krwi, a co za tym idzie zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów z układem krążenia.

Jak zrobić syrop z mandarynek na przeziębienie?

Przygotowanie syropu jest bardzo proste. Wystarczy połączyć zmiksowane mandarynki z paroma składnikami, które wzmocnią działanie mikstury. Chodzi o miód, napar z goździków, pieprz, cynamon, kurkumę i imbir. Te produkty wykazują właściwości antybakteryjne, dzięki czemu wspomagają leczenie infekcji i walkę z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Jednocześnie działają rozgrzewająco i napotnie, a co za tym idzie ułatwiają usuwanie toksyn z organizmu.

Przepis: Syrop z mandarynek Wspomaga leczenie przeziębienia i wzmacnia odporność. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 21 w każdej porcji Składniki 300 ml wody

4-6 mandarynek

10-15 goździków

5 g cynamonu

5 g kurkumy

2-3 cm imbiru

2-3 łyżki płynnego miodu

szczypta czarnego pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz mandarynki. Usuń z nich pestki i białe błonki. Zalej goździki ciepłą wodą i odstaw je na 10-15 minut. Przecedź powstały napar. Zetrzyj korzeń imbiru na tarce o drobnych oczkach. Łączenie składnikówWrzuć kawałki mandarynek do blendera. Dodaj przestudzony napar z goździków, kurkumę, pieprz, imbir i cynamon. Zmiksuj całość. Na koniec dodaj miód i dokładnie wszystko wymieszaj.

Po przygotowaniu warto odstawić syrop na godzinę, by składniki się przegryzły. Rada: Nie podgrzewaj syropu, bo straci wiele cennych właściwości.

Jak pić i przechowywać syrop z mandarynek?

Syrop najlepiej pić po jednej łyżce na dobę. Trzeba przechowywać go w lodówce, w szczelnie zamykanym naczyniu (maksymalnie do siedmiu dni). Warto przygotowywać mniejsze porcje i spożywać je na bieżąco. Specyfik może złagodzić początkowe objawy infekcji i wspomóc leczenie przeziębienia. Jeśli jednak niepokojące objawy nie ustępują lub nie zmniejszają się, należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu.

Czy każdy może pić syrop mandarynkowy?

Bezwzględnym przeciwskazaniem do spożywania syropu jest alergia na znajdujące się w nim składniki (mandarynki, cynamon etc.). Powinny na niego uważać osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, na przykład zespołem jelita drażliwego czy zespołem rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO), a także pacjenci w trakcie farmakoterapii. Związki zawarte w syropie mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i nasilać lub osłabiać ich działanie, wywołując nieprzewidziane skutki uboczne.

