Moja mama tę zupę gotowała częściej niż rosół. Robię ulepszoną wersję, która smakuje genialnie

Zupy są jednym z najbardziej popularnych dań w naszym kraju. Tradycyjne polskie zupy, takie jak żurek, barszcz czerwony, czy pomidorowa, są nie tylko pyszne, ale również pełne wartości odżywczych. W Polsce bezapelacyjnie króluje rosół, który w wielu domach jest nieodłącznym elementem niedzielnego obiadu. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam jednak też inną zupę, którą moja mama przygotowywała równie często. Chodzi o zupę cebulową, która jest idealnym posiłkiem zwłaszcza na mroźne dni.

Moja mama uwielbiała robić tę zupę

Zupa cebulowa to klasyczne danie, które zdobyło popularność w kuchni francuskiej, ale także w innych częściach świata. Jej podstawą jest oczywiście cebula, która jest karmelizowana na złoto, co nadaje jej wyjątkowy, słodkawy smak. Moja mama zawsze przygotowywała ją na bulionie i podawała z grzankami oraz serem. Zupę cebulową robiła w tradycyjny sposób, bez dodatku wina, co nadawało jej domowy charakter. Ja przygotowuję ten przysmak w bardziej „wykwintnej odsłonie” – z winem i serem Gruyer. Smakuje naprawdę genialnie i stała się moim popisowym daniem.

Przepis: Zupa cebulowa Ta zupa zachwyci wszystkich gości. Z pewnością też stanie się waszym popisowym daniem Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 374 w każdej porcji Składniki 600 g cebuli

150 g sera Gruye

200 ml białego wina (wytrawnego)

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżka masła

1 łyżka cukru

1,5 litra bulionu

tymianek

sól i pieprz

grzanki Sposób przygotowania Przygotowanie cebuliNajpierw pokrójcie cebulę w piórka. Następnie mocno rozgrzejcie masło i oliwę na patelni, po chwili dorzućcie cebulę, dodajcie też cukier. Cebulę podsmażajcie na małym ogniu przez około 30 minut – do momentu aż nabierze lekko brązowego koloru. Dodajcie wtedy tymianek, zmiażdżony czosnek i wino. Gotowanie zupyGdy większość wina wyparuje, dodajcie bulion i gotujcie całość przez około 10-15 minut. Na koniec doprawcie zupę do smaku solą i pieprzem. Całość posypcie startym serem i dodajcie grzanki.

Dlaczego warto jeść zupę cebulową?

Cebula w tej zupie nie tylko dodaje intensywnego aromatu, ale także dostarcza wielu wartości odżywczych. Jest ona bogata w witaminy (zwłaszcza witaminę C) oraz minerały, takie jak potas, żelazo i magnez, które wspomagają układ odpornościowy (co jest szczególnie ważne w zimowych miesiącach) i poprawiają funkcjonowanie serca. Zawiera również związki siarkowe, które mają działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a także mogą pomagać w obniżeniu poziomu cholesterolu. Dodatkowo cebula wspomaga trawienie, a jej regularne spożywanie może wspierać zdrowie układu pokarmowego. Zupa cebulowa jest także cudownie rozgrzewająca, co sprawia, że doskonale sprawdza się w zimne dni oraz przy przeziębieniach.

Czytaj też:

Zamień ziemniaki na „cudowny korzeń Indian”. To lekarstwo dla jelit i recepta na szczupłą sylwetkęCzytaj też:

To jednogarnkowe danie z przepisu dietetyka robi u mnie furorę. Jest tanie, smaczne i szybkie