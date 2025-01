To ciasto czekoladowe było hitem PRL-u. Przygotowuję je w 15 minut i piekę, a smakuje jak dawniej

Słodycze z czasów PRL-u to prawdziwa podróż sentymentalna dla wielu z nas. Choć składniki były często proste – margaryna, cukier, mąka – to smak tych deserów był niepowtarzalny. Kogel-mogel, krem sułtański to tylko niektóre z przysmaków tamtych lat. Ich przygotowanie nie wymagało skomplikowanych technik, a efekt zawsze zachwycał. Znanym ciastem w tamtym okresie był również „murzynek”, czyli proste i szybkie ciasto czekoladowe.

„Murzynek” to kultowe ciasto z czasów PRL-u

Smak tego kakaowego ciasta zachwycał intensywnością – zajadały się nim zarówno dzieci, jak i dorośli. Charakterystyczne są dla niego ciemny kolor i delikatna, lekko puszysta struktura. Nadaje się ono na co dzień – jako pyszna przekąska do kawy, ale świetnie sprawdzi się również na specjalne okazje, a jego smak dla wielu osób z pewnością będzie miłą „podróżą w czasie”. Co więcej, to ciasto przygotowuje się naprawdę szybko i łatwo, a więc poradzą sobie z nim nawet kuchenni debiutanci.

Przepis: Ciasto kakaowe „murzynek” To ciasto dla wielu osób będzie wspomnieniem z dzieciństwa. Genialnie smakuje i jest proste w przygotowaniu Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 694 w każdej porcji Składniki 250 g masła

pół szklanki wody

1 szklanka cukru

3 łyżki kakao

4 jajka

2 szklanki mąki tortowej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

16 g cukru wanilinowego Sposób przygotowania Rozpuszczenie masłaNajpierw należy rozpuścić masło w rondelku, a następnie dodać do niego cukier oraz kakao. Całość podgrzewajcie do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Później odstawcie do przestudzenia. Przygotowanie jajekOddzielcie białka od żółtek, a następnie białka ubijcie na sztywną pianę z dodatkiem soli. Robienie masyGdy masa kakaowa już przestygnie, dodajcie żółtka, cały czas miksując masę. Później stopniowo dodawajcie mąkę, proszek do pieczenia, a także cukier wanilinowy. Na koniec masę delikatnie połączcie z ubitymi białkami i całość przelejcie do foremki. Pieczenie ciastaCiasto pieczcie w piekarniku rozgrzanym do 185 stopni Celsjusza przez około 45 minut.

Jak urozmaicić ciasto czekoladowe?

Murzynek to klasyka, ale czasem warto nadać mu nowego, bardziej wyrazistego smaku. Możemy to osiągnąć na wiele sposobów. Jednym z nich jest przełożenie tego wypieku na przykład powidłami śliwkowymi (dobrze sprawdzi się też konfitura z czarnej porzeczki – nada ciastu kwaśnej nuty). Z kolei dla fanów delikatniejszych smaków doskonałym wyborem będzie wykorzystanie serka mascarpone. Tradycyjnie to ciasto podaje się polane polewą czekoladową lub posypane cukrem pudrem. Są to bardzo proste rozwiązania, jednak i w tej kwestii warto nieco poeksperymentować. Możesz na przykład zaserwować go z lodami waniliowymi – najlepiej zróbcie to, gdy wypiek jest jeszcze ciepły, wtedy będzie odczuwalny przyjemny kontrast.

Czytaj też:

Moja babcia robi najlepsze racuchy na świecie. Wykorzystaj ten patent, a będą puchate jak obłoczekCzytaj też:

Przez to migdały tracą cenne właściwości. Ten błąd popełnia niemal każdy