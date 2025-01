To jedna z najzdrowszych kolacji. Przepis na tę prostą sałatkę poleca znany lekarz

Większość Polaków zjada na kolację kanapki – kromki białego pieczywa z masłem i wędliną. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Tak skomponowany posiłek ma niską wartość odżywczą i nie zapewni nam uczucia sytości na długo, co z kolei zwiększa ryzyko podjadania w późnych godzinach wieczornych. Tego typu praktyki nie służą zdrowiu. Sprzyjają natomiast występowaniu nadwagi, otyłości oraz wielu innych problemów zdrowotnych. Co jeść na kolację, by tego uniknąć? Zdaniem lekarza Marka Skoczylasa jednym z najlepszych wyborów będzie sałatka z awokado i jajkiem. Zrobisz ją bardzo szybko z kilku tanich i łatwo dostępnych składników. Sprawdź przepis.

Jak zrobić sałatkę z awokado i jajkiem?

Przygotowanie jednej z najzdrowszych kolacji jest bardzo proste. Wystarczy przyszykować poszczególne składniki i połączyć je z sosem. Jeśli nie masz w domu wszystkich produktów z listy, nie martw się. Możesz je śmiało zastąpić innym artykułem spożywczym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do sałatki inne składniki, na przykład ogórek kiszony, fetę, cebulę, orzechy włoskie etc. Najważniejsze, by w przekąsce znalazły się jajka i awokado (smaczliwka wdzięczna). To one w dużej mierze odpowiadają za wartości odżywcze sałatki.

Przepis: Sałatka z awokado i jajkiem To zdrowa, pożywna przekąska, idealna na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 255 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 100 g ulubionej sałaty

połówka awokado

2 jajka

2-3 rzodkiewki

7-8 pomidorków koktajlowych

30 g szczypiorku lub natki pietruszki

pól czerwonej cebuli (opcjonalnie) Na sos: 3 łyżki jogurtu naturalnego

ząbek czosnku

sól, pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj jajka na twardo. Umyj sałatę Przekrój awokado na pół i obierz jedną część owocu. Drugą schowaj do lodówki. Nie usuwaj z niej pestki. Dzięki temu dłużej zachowa świeżość i będzie ją można wykorzystać podczas przyrządzania kolejnego dania. Krojenie składnikówPosiekaj drobno szczypiorek lub natkę pietruszki. Pokrój rzodkiewkę, awokado i jajka, a także inne używane składniki. Pomidorki koktajlowe możesz przekroić na pół. Robienie sosuRozgnieć ząbek czosnku i wymieszaj z jogurtem. Podawanie sałatkiWymieszaj wszystkie składniki sałatki. Bezpośrednio przed podaniem polej ją sosem.

Wskazówka: Sałatkę najlepiej podawać z kromką pełnoziarnistego pieczywa. Możesz ją dodatkowo udekorować, na przykład połówkami jajka. Możesz również przygotować dressing na bazie oliwy z oliwek i soku z cytryny.

Sałatka z awokado jako jedna z najzdrowszych kolacji

Ta przekąska jest skarbnicą mikroelementów oraz wartości odżywczych. Awokado i jajka – główne składniki sałatki – dostarczają wielu cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Smaczliwka wdzięczna zawiera między innymi żelazo, wapń, potas, cynk, selen, fosfor i witaminy z grupy B. Znajdziemy w niej również sporo białka i błonnika pokarmowego. Te dwa składniki wywierają pozytywny wpływ na układ trawienny. Usprawniają pracę jelit, regulują wypróżnianie i przyspieszają przemianę materii. Jednocześnie przedłużają uczucie sytości po posiłku. Warto pamiętać, że sporo białka mają w sobie również jajka.

Na uwagę zasługuje również czosnek. Włączenie go do diety – jak zauważa Marek Skoczylas – niesie za sobą wiele korzyści. Już jeden ząbek spożywany regularnie obniża ciśnienie tętnicze krwi, redukuje poziom „złego cholesterolu” (LDL) i glukozy we krwi. Działa też bakteriobójczo i przeciwzapalnie.

Czytaj też:

Japońska ekspertka od długowieczności pije tę herbatę. Jest lepsza od matchyCzytaj też:

To najgorszy dodatek do kanapek, a Polacy się nim zajadają. Dietetyk alarmuje: mniej mięsa, niż w psiej karmie