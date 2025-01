Dzięki tej sałatce odkryłam buraki na nowo. To połączenie smaków zaskoczy każdego

Proste, pożywne, a zarazem efektowne przekąski to mój „konik”. Sałatka z burakiem spełnia wszystkie te kryteria. Nie chodzi jednak o zwykłą przystawkę ze startych warzyw, jaką zwykle serwujemy do obiadu, lecz niecodzienną kompozycję smaków powstałą z połączenia prostych, choć nieoczywistych składników. Sprawdźcie, w czym dokładnie tkwi jej sekret.

Jakie buraki wykorzystać do zrobienia sałatki?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że buraki to jedne z tych produktów, które nadają się do jedzenia na surowo. Oczywiście wcześniej należy je dokładnie umyć i obrać ze skórki. Warzywa można również poddać obróbce termicznej. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo zajmuje ona zwykle dość dużo czasu. Na szczęście można go znacznie skrócić. Wystarczy zastosować prosty patent na szybsze gotowanie buraków. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by kupić warzywa, które zostały już ugotowane. Znajdziecie je w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. To świetne rozwiązanie. Korzystam z niego, gdy nie mam zbyt wiele czasu.

Jak zrobić efektowną i szybką sałatkę z buraków?

Przygotowanie sałatki jest banalnie proste. Na dobrą sprawę wystarczy połączyć wszystkie składniki. Ta przekąska to świetna propozycja na szybki lunch lub lekką kolację. Możecie też śmiało zabrać ją ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Pamiętajcie tylko, by sos umieścić w osobnym pojemniczku i polać nim sałatkę bezpośrednio przed jedzeniem.

Przepis: Ekspresowa sałatka z buraków To świetna propozycja zarówno na obiad, jak i na kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 397 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 400 g gotowanych buraków

200 g ugotowanej fasoli z puszki

100 g natki pietruszki

15 g pestek granatu

15 g suszonej żurawiny

1 czerwona papryka

2 czerwone cebule

1 jabłko Na sos: 100 ml oleju rzepakowego lub słonecznikowego

5 g cukru

50 ml soku z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie cebule i jabłko ze skórki. Wydrążcie paprykę. Usuńcie też gniazda nasienne z jabłka. Pokrójcie je na mniejsze części. To samo zróbcie z papryką i cebulami i burakami. Posiekajcie też natkę pietruszki. Odsączcie fasolę z zalewy. Robienie sałatkiWymieszajcie wszystkie składniki na sałatkę. Przygotowanie sosuWymieszajcie składniki na sos. Możecie to zrobić w słoiku. Pamiętajcie, by wcześniej go dobrze zakręcić. Serwowanie sałatkiPolejcie sałatkę sosem bezpośrednio przed podaniem.

Jeśli chcecie możecie do niej dodać również inne dodatki i stworzyć własną kompozycję smaków. Słodycz buraków doskonale „przełamie” słoność fety albo ostrość rukoli. Do tych warzyw świetnie pasują również suszone śliwki, rodzynki, figi czy borówki amerykańskie. Stworzą też niezwykle udany duet z mozzarellą, miodem, a nawet morelami. Nie bójcie się eksperymentować.

Czytaj też:

To jedna z najzdrowszych kolacji. Przepis na tę prostą sałatkę poleca znany lekarzCzytaj też:

Zamień ziemniaki na „cudowny korzeń Indian”. To lekarstwo dla jelit i recepta na szczupłą sylwetkę