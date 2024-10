Tak ugotujesz buraki dwa razy szybciej. Wystarczy, że zastosujesz prosty trik

Buraki mają wiele cennych wartości odżywczych. Są prawdziwą „bombą” witaminową. Zawierają witaminy z grupy B, A, C i E. W ich składzie znajdziemy również potas, fosfor, żelazo, wapń, magnez, mangan, a także kwasy fenolowe, flawonoidy, karotenoidy i betalainy. Wszystkie te związki wywierają bardzo pozytywny wpływ na organizm i wspomagają jego pracę na wielu różnych płaszczyznach. Pod wpływem obróbki termicznej warzywa tracą jednak część swoich cennych właściwości. Dlatego proces gotowania nie powinien trwać zbyt długo. Sprawdź, jak w prosty i szybki skrócić go nawet o połowę.

Jak szybko ugotować buraki?

Gotowanie buraków może trwać nawet półtorej godziny. In większe i starsze warzywa, tym dłuższy czas obróbki termicznej. Istnieje jednak prosty sposób, by znacznie przyspieszyć ten proces. Wystarczy wykorzystać prosty trik. Umyj buraki i wrzuć je do garnka. Nie obieraj ich ze skórki. Jeśli zrobisz to na tak wczesnym etapie, stracą piękny kolor i większość wartości odżywczych. Do naczynia wrzuć skórkę razowego chleba i jedną łyżkę cukru. Następnie zalej buraki wrzątkiem. Woda powinna przykryć buraki. Postaw garnek na kuchence i gotuj całość na wolnym ogniu przez 30 minut.

W tym czasie przyszykuj drugi garnek. Wypełnij go zimną wodą. Wrzuć też do naczynia 5-10 kostek lodu. Przełóż do niego ugotowane buraki i pozostaw na kwadrans. „Szok” termiczny sprawi, że warzywa jeszcze bardziej zmiękną. Po upływie 15 minut możesz odcedzić buraki i przystąpić do ich obierania.

Dlaczego warto jeść buraki?

Buraki obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Redukują też poziom „złego cholesterolu”. Dzięki temu działają ochronnie na układ krążenia i zmniejszają ryzyko rozwoju takich problemów zdrowotnych jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie, udar mózgu czy zawał serca. Regularne spożywanie warzyw może wzmocnić odporność, a także ułatwić utratę nadprogramowych kilogramów. Buraki są bowiem niskokaloryczne i zawierają błonnik, który przedłuża uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu.

Przeprowadzone badania dowodzą, że buraki mogą odegrać również istotną rolę w profilaktyce anemii oraz różnego rodzaju infekcji. Warzywa świetnie sprawdzają się nie tylko jako składnik zup czy sałatek. Możesz również dodawać je do różnego rodzaju koktajli, a nawet kawy. Łącząc „małą czarną” z sokiem z buraka i mlekiem otrzymasz zaskakujące pink latte.

