Ekspresowy sernik Bosackiej zrobisz w 5 minut. Potrzebujesz tylko pięciu tanich składników

W sieci krąży wiele receptur na serniki. Propozycja Katarzyny Bosackiej bije jednak na głowę wszystkie inne. Z jednego powodu – jest bardzo szybka i prosta zarazem. Zrobienie deseru zajmuje dosłownie chwilę. Nie trzeba zagniatać ciasta, ubijać piany, ani nawet włączać piekarnika. Wystarczy wykorzystać sprzęt, który prawie każdy ma w domu.

Jak zrobić błyskawiczny sernik z przepisu Bosackiej?

Zbytnio się przy tym zadaniu nie napracujesz. Na dobrą sprawę wszystko, co musisz zrobić, to połączyć ze sobą poszczególne składniki, a powstałą mieszankę wsadzić na kilka minut do mikrofalówki. Jak zauważa Katarzyna Bosacka nie ma powodów, by unikać korzystania z tego urządzenia. Można w nim nie tylko podgrzewać jedzenie, ale też przygotowywać różnego rodzaju. To ciasto jest tego świetnym przykładem. Pamiętaj, że naczynia wkładane do kuchenki mikrofalowej powinny być wykonane z odpowiedniego materiału. Najlepiej sprawdzą się te szklane lub ceramiczne (bez żadnych zdobień).

Przepis: Ekspresowy sernik jogurtowy Ten błyskawiczny i banalnie prosty deser poleca Katarzyna Bosacka. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 368 w każdej porcji Składniki 400 g gęstego jogurtu naturalnego

3 jajka

2 łyżki ksylitolu

2 łyżki mąki ziemniaczanej

pół łyżeczki pasty waniliowej Sposób przygotowania Łączenie składnikówWlej jogurt do formy, którą umieścisz później w mikrofali. Do jogurtu dodaj jajka i pozostałe składniki. Wszystko dokładnie wymieszaj. „Pieczenie” sernikaForemkę z przygotowaną wcześniej masą wstaw do mikrofalówki na 5 minut (moc 800 watów). Podawanie sernikaGotowy sernik podawaj solo bądź z ulubionymi dodatkami.

Wskazówka: Pastę możesz zamienić na cukier waniliowy, mąkę na skrobię ziemniaczaną, a ksylitol na zwykły cukier.

Rada: Gotowy sernik możesz udekorować wedle uznania – posypać cukrem pudrem cynamonem albo startą gorzką czekoladą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by polać ciasto odrobiną domowej konfitury, na przykład z malin, wiśni, czarnych lub czerwonych porzeczek. W roli ozdoby doskonale sprawdzą się też świeże lub mrożone owoce.

Dlaczego sernik jogurtowy to dobry pomysł?

Sernik przygotowany na bazie jogurtu naturalnego nie tylko świetnie smakuje, ale też dostarcza wielu wartości odżywczych. Zawiera bowiem spore ilości białka. Składnik ten przedłuża uczucie sytości po posiłku, usprawnia pracę jelit i przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku. Już niewielka porcja deseru wystarczy, by zaspokoić głód i ochotę na niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski, takie jak na przykład batony, chipsy czy ciastka. Jogurtowym sernikiem można się więc zajadać nawet na diecie, i to bez wyrzutów sumienia.

