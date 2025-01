Ten pyszny i sycący makaron zrobisz w 15 minut. Danie zawsze się udaje i wszystkim smakuje

Gdy szukam pomysłów na proste i szybkie dania, od razu przychodzi mi na myśl włoska kuchnia. Ostatnio hitem w moim domu stał się makaron z sosem pomidorowym. To lekka, a zarazem niezwykle sycąca potrawa. Świetnie zaspokaja nawet największy głód i nie obciąża żołądka. Moi bliscy mogliby jeść ją codziennie. Ja zresztą również.

Jak zrobić makaron z sosem pomidorowym?

Przygotowanie tego dania warto zacząć od przyrządzenia sosu. Latem możesz wykorzystać świeże warzywa, zimą lepiej sięgnąć po dobrej jakości passatę lub pomidory z puszki. Jeśli chcesz, by sos zyskał bardziej kremową konsystencję, dodaj do niego serek mascarpone lub śmietankę kremówkę 30%. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić go również o inne produkty, na przykład oliwki, kapary czy sezonowe warzywa. Nie bój się eksperymentować i szukać nowych połączeń smakowych. Możesz śmiało modyfikować poniższy przepis zgodnie z osobistymi upodobaniami i oczekiwaniami.

Przepis: Makaron z sosem pomidorowym To proste, szybkie i sycące danie dla całej rodziny Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 370 w każdej porcji Składniki 400 g suchego makaronu

400 g passaty pomidorowej

1 cebula

2 ząbki czosnku

sól

pieprz

oregano

chili Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Opcjonalnie: ulubiony ser i listki bazylii do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i posiekaj drobno cebulę. Rozdrobnij też czosnek. Robienie sosu i gotowanie makaronuRozgrzej tłuszcz na patelni. Zrumień cebulę i czosnek. W tym czasie zacznij gotować makaron, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najlepiej by był al dente. Ugotowany makaron odcedź. Wykańczanie sosuDo podsmażonych warzyw dodaj passatę, szczyptę oregano, chili, a także odrobinę pieprzu i soli. Całość wymieszaj i podsmażaj jeszcze 2-3 minuty. Jeśli chcesz, by sos miał gładką konsystencję, możesz go zblendować. Łączenie składnikówDo gotowego sosu, dorzuć odcedzony makaron. Wymieszaj całość. Podawanie daniaMakaron przełóż na talerze. Udekoruj danie wedle uznania.

Wskazówka: W przepisie użyłam pszennych „rurek”, ale śmiało można również wykorzystać inne rodzaje makaronu, na przykład świderki, muszelki czy spaghetti. Jeśli chcesz stworzyć bardziej dietetyczną wersję tego dania, sięgnij po makaron pełnoziarnisty.

Jak jeść i ugotować makaron, by nie tuczył?

Najlepiej ugotować makaron al dente. Powinien pozostać lekko twardawy i stawiać opór podczas gryzienia. Takie „kluski” mają najniższy indeks glikemiczny. Nie powodują nagłych wahań poziomu cukru we krwi i zapewniają uczucie sytości na dłużej. Organizm potrzebuje czasu, by je przetrawić. Spala przy tym większą liczbę kalorii.

Zachowaniu szczupłej sylwetki sprzyja również jedzenie zimnego makaronu. Skrobia w nim zawarta ulega przekształceniu i staje się wspaniałą pożywką dla bakterii zasiedlających jelita. Usprawnia też pracę przewodu pokarmowego. Sprawia, że przemiana materii następuje szybciej. Podobnie jak proces usuwania toksyn z organizmu.

