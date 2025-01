Kopytka Anny Lewandowskiej bez ziemniaków to moje odkrycie. Zajada się nimi cała rodzina

Kopytka to danie bardzo popularne w Polsce. Te kluski zazwyczaj przygotowuje się z ugotowanych i utłuczonych ziemniaków, mąki, jajek i odrobiny soli. Są miękkie, delikatne i doskonale komponują się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Najczęściej podaje się je z masłem i bułką tartą, sosem pieczeniowym lub jako dodatek do mięsnych dań. W niektórych regionach Polski można spotkać także kopytka serwowane z twarogiem i cukrem lub podsmażone na złocisty kolor. Ja ostatnio przygotowując tę potrawę, skorzystałam z przepisu Anny Lewandowskiej – efekt końcowy był naprawdę wspaniały.

Kopytka Anny Lewandowskiej bez ziemniaków

Przepis na kopytka Anny Lewandowskiej jest naprawdę prosty, a więc poradzą sobie z nim nawet debiutujący kucharze. Różni się on jednak od tradycyjnej receptury na to danie. Zamiast ziemniaków popularna trenerka wykorzystuje ugotowaną i zmiksowaną na gładką masę kaszę jaglaną. Dzięki temu danie to ma jeszcze więcej wartości odżywczych. W dodatku ten zdrowy obiad można zrobić w naprawdę błyskawicznym tempie. Będzie świetnie smakować z dodatkiem cynamonu lub wanilii.

około 2 szklanek ugotowanej kaszy jaglanej

1 szklanka mąki jaglanej

1 szklanka mąki ziemniaczanej

180 g tofu

oliwa opcjonalnie: szklanka wody Sposób przygotowania Łączenie składnikówNajpierw ugotowaną kaszę jaglaną zmiksujcie z tofu, a następnie dodajcie obie mąki, odrobinę oliwy i dalej miksujcie. Jeśli masa jest sucha – dodawajcie stopniowo wodę. Zagniatanie ciastaZagniećcie ciasto, podzielcie je i uformujcie wałeczki. Te następnie pokrójcie na mniejsze kawałki. Gotowanie kopytekKopytka gotujcie w wodzie z odrobiną soli, do momentu aż wypłyną na powierzchnię. Mieszajcie je też od czasu do czasu.

Kopytka to danie, które świetnie nadaje się do kulinarnych eksperymentów. Można wzbogacić je o różne dodatki, na przykład o szpinak czy dynię, aby nadać im ciekawszego smaku i koloru.

Dlaczego warto jeść kaszę jaglaną?

Kasza jaglana to jeden z najzdrowszych składników, który naprawdę warto włączyć do codziennej diety. Jest lekkostrawna, nie zawiera glutenu, dzięki czemu świetnie sprawdzi się u osób z jego nietolerancją. Jest bogata w witaminy z grupy B, żelazo, magnez i krzem. Wspiera kondycję skóry, włosów oraz paznokci. Kasza jaglana dostarcza również dużo błonnika pokarmowego, wspierając trawienie i dając uczucie sytości na długo.

Kasza jaglana to także niezwykle wszechstronny produkt, który można wykorzystać w wielu różnych potrawach. Doskonale sprawdza się zarówno w daniach słodkich, jak i wytrawnych. Można z niej przygotować lekkie śniadania, takie jak jaglanka z owocami i orzechami, ale także sycące obiady, na przykład kotlety jaglane.

