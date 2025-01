Zaserwowałam rodzinie prosty, ale zapomniany obiad z PRL-u. Każdy poprosił o dokładkę

Kuchnia PRL-u była specyficznym połączeniem kreatywności i konieczności. Ograniczenia w dostępności produktów spożywczych wymuszały na gospodyniach domowych wymyślanie nowych przepisów i kombinowanie ze składnikami. Z drugiej strony dania, które były hitami PRL-u, są też smaczne i sycące, dlatego wiele pań domu chętnie i często robi je nadal. Aktualnie popularne są kotlety schabowe i mielone (ewentualnie ich różne wariacje). Nieco zapomniany został jednak inny, klasyczny przysmak z tamtego okresu.

Zapomniany obiad z czasów PRL-u

W czasach PRL-u niezwykle często na obiad przygotowywało się kotlety z mortadeli. Plastry mortadeli krojono na grube kawałki, obtaczano w roztrzepanym jajku, następnie w bułce tartej, a na koniec smażono na złoty kolor. Danie to zyskało tak dużą popularność dzięki prostocie przygotowania, ale też dlatego, że ten rodzaj mięsa jako jeden z nielicznych był wtedy powszechnie dostępny. Potrawa ta była tania, szybka do przygotowania i sycąca, dzięki czemu na stałe wpisała się w kulinarne wspomnienia Polaków z tamtych czasów. Warto wrócić do niej również teraz, ponieważ dla całej rodziny będzie to smaczny i pożywny obiad, a dla starszych domowników być może też smak dzieciństwa lub młodości.

Jak urozmaicić kotlety z mortadeli?

Wiele osób nadal przygotowuje takie kotlety. Nie trzeba jednak zawsze robić ich według klasycznego przepisu, śmiało można eksperymentować, przyrządzając tę potrawę. Aby urozmaicić klasyczną mortadelę obtaczaną w bułce tartej i podsmażaną, można wprowadzić kilka ciekawych zmian. Do bułki tartej warto dodać ulubione przyprawy, takie jak papryka słodka lub ostra, czosnek granulowany, oregano czy zioła prowansalskie, aby nadać potrawie bardziej wyrazistego smaku. Ciekawym pomysłem jest również wymieszanie bułki tartej z drobno startym parmezanem, co doda chrupkości i serowego posmaku. Do takiej potrawy doskonale pasują różne sosy, na przykład domowy sos czosnkowy, chrzanowy czy musztardowo-miodowy, które wzbogacą jej smak.

Czytaj też:

Zachwyć rodzinę tym ekspresowym obiadem. Zrobisz go z kilku podstawowych składnikówCzytaj też:

Twoje smażone pieczarki zawsze już będą złociste i chrupiące. Stosuj te patenty szefa kuchni