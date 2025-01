Zrób placki ziemniaczane „po chińsku” i zaskocz rodzinę. To danie smakuje naprawdę obłędnie

Placki ziemniaczane to jedno z najbardziej lubianych dań w polskiej kuchni. Są tanie w przygotowaniu, ponieważ bazują na prostych składnikach, takich jak ziemniaki, cebula i mąka. Ich przyrządzenie jest łatwe i szybkie, dzięki czemu świetnie sprawdzają się jako prosty obiad dla całej rodziny. Można je podawać na wiele sposobów – z kwaśną śmietaną, sosem grzybowym czy nawet na słodko z dodatkiem cukru. Pomysłów jest wiele, więc naprawdę warto eksperymentować z tą potrawą.

Jak zrobić placki ziemniaczane „po chińsku”? Prosty przepis

Placki ziemniaczane po chińsku to danie inspirowane chińską kuchnią, w którym klasyczne placki ziemniaczane zyskują orientalny charakter. Zamiast tradycyjnej wersji z cebulą i jajkiem, do masy ziemniaczanej dodaje się aromatyczne przyprawy, takie jak imbir, czy ostrą paprykę. Dzięki temu placki mają cudownie wyrazisty smak.

Przepis: Placki ziemniaczane po chińsku Placki ziemniaczane w tej wersji będą hitem w waszym domu, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 674 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

3 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka mielonej ostrej papryki

olej sojowy do smażenia

2 jajka

2 łyżki mąki

20 dag szynki

1 łyżeczka imbiru w proszku

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw obierzcie ziemniaki, a następnie zetrzyjcie je na tarce i odciśnijcie z nadmiaru wody. Mieszanie składnikówPokrójcie szynkę w drobną kosteczkę i dodajcie do ziemniaków. Dołóżcie jajka i wymieszajcie masę. Całość doprawcie sosem sojowym, papryką w proszku, imbirem oraz solą i pieprzem. Porządnie wymieszajcie masę. Smażenie placków ziemniaczanychRozgrzejcie tłuszcz na patelni i smażcie placki ziemniaczane na złoty kolor.

Ciekawe pomysły na placki ziemniaczane

Warto eksperymentować z różnego rodzaju przepisami na placki ziemniaczane. Do masy ziemniaczanej można dodać różne składniki, które wzbogacą ich smak, ale też teksturę. Starta marchewka doda lekkiej słodyczy i delikatnie zmieni kolor placków. Z kolei cukinia sprawi, że placki będą bardziej wilgotne i delikatne, choć dobrze jest wcześniej odcisnąć z niej nadmiar wody. Warto również dodać starty ser żółty – będzie on się miło ciągnąć przy każdym kęsie. Odrobina czosnku nada całości wyrazistego charakteru. Jeśli chcemy, by placki były bardziej chrupiące, warto zamiast części mąki dodać zblendowane płatki owsiane. Możesz też urozmaicić całość wsypując różne przyprawy – spróbuj dodać odrobinę papryki wędzonej, curry czy ziół prowansalskich. Koniecznie zobacz też, jak przygotować placki ziemniaczane bez piekarnika czy patelni – będą gotowe w kilka minut.

