Ekspresowe placuszki „na słodko” według babcinej receptury. Wyjdą puchate jak obłoczek

Najlepsze placuszki zawsze smażyły nasze babcie, które znały sekretne tajniki ich przygotowywania. Moja ukochana babcia zawsze w niedzielne poranki robiła słodziutkie placuszki, którymi zajadała się cała rodzina. Dla mnie to cudowne wspomnienie z dzieciństwa, a więc teraz sama postanowiłam je przygotować zgodnie z babciną recepturą. Ich przyrządzenie jest bardzo proste i szybkie, a więc idealnie sprawdzają się jako ekspresowe śniadanie, kolacja czy nawet deser lub przekąska do pracy. Można jeść je zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Jak zrobić ekspresowe placuszki?

Takie placuszki można przygotować w błyskawicznym tempie, używając zaledwie kilku prostych składników, które większość z nas ma zawsze pod ręką w kuchni. Mąka, jajka, cukier, trochę mleko i kilka innych produktów to wszystko, co potrzeba, by stworzyć pyszne, puszyste placuszki. Jest to świetna alternatywa dla racuchów i naleśników, które po pewnym czasie mogą nam się już po prostu znudzić.

Przepis: Puchate placuszki Te placuszki smakują naprawdę genialnie. Każdy poprosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 552 w każdej porcji Składniki 260 g mąki pszennej

2 jajka

1/3 szklanki oleju lub roztopionego masła

250 ml mleka

2 płaskie łyżeczki budyniu waniliowego (proszek)

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

1/3 szklanki cukru pudru Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wsypcie do miski mąkę, dodajcie jajka, cukier puder, budyń, a także proszek do pieczenia. Dolejcie olej, mleko i wymieszajcie całość – miksujcie przez kilka sekund na małych obrotach miksera do momentu połączenia się wszystkich składników. Ciasto powinno być gęste. Odstawcie je na kilka minut, żeby „odpoczęło”. Smażenie plackówPlacuszki smażcie na patelni na małej ilości oleju i na małym ogniu.

Pamiętajcie, żeby smażyć placuszki na wolnym ogniu – w przeciwnym razie będą spalone na zewnątrz, a surowe w środku. Pośpiech zdecydowanie nie jest tutaj dobrym doradcą.

Jak podawać te słodkie placuszki?

Takie placuszki można podać na wiele różnych sposobów, w zależności od gustu. Doskonale smakują z dżemem owocowym, który dodaje im jeszcze więcej słodyczy (jeśli chcecie nieco „przełamać” smak to wybierzcie dżem porzeczkowy) lub z gęstą czekoladą, która roztapia się na ciepłej powierzchni placuszków. Jogurt naturalny to również świetny wybór – takie połączenie sprawi z kolei, że całość będzie nieco mniej słodka. Idealnym uzupełnieniem będą też świeże owoce, na przykład banany i borówki, które nie tylko wzbogacą smak, ale sprawią, że placuszki będą prezentować się jeszcze apetyczniej. Można je także posypać cukrem pudrem lub polać odrobiną miodu, co nada im subtelnej słodyczy. Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to spróbujcie zrobić „piegowate placuszki”, które zrobią furorę w waszym domu.

Czytaj też:

Polacy powinni jeść ten owoc kilogramami. Obniża ciśnienie i wspomaga odchudzanieCzytaj też:

Dodaj ten nietypowy składnik do kawy i pij codziennie. To prosty trik na spalenie tłuszczu