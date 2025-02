Ten budyń na odchudzanie robi się sam! „Wcinaj” bez wyrzutów sumienia i patrz, jak waga spada

Odchudzanie nie musi oznaczać pasma wyrzeczeń. Nie trzeba sobie odmawiać słodyczy, by stracić na wadze. Trzeba tylko wybierać je „z głową”. Najlepiej sprawdzą się smakołyki przygotowywane na własną rękę. Warto zadbać o to, by ich bazą były naturalne produkty wysokiej jakości, bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. Zawsze czytajcie etykiety nabywanych towarów. Czas zakupów nieco się wydłuży, ale czas, jaki spędzicie w sklepie nie będzie stracony. Wręcz przeciwnie – zaprocentuje, a wy zyskacie pewność, że nie dostarczacie organizmowi „pustych kalorii” albo – co gorsza – toksycznych składników, które mogą mu zaszkodzić.

Jaki budyń na odchudzanie wybrać?

Budyń zwykle przywodzi na myśl deser pełen kalorii. Jednak wcale nie musi tak być. Wbrew pozorom ten przysmak może wspomagać odchudzanie. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich składników. Warto postawić na matchę, czyli sproszkowana zielona herbata. Zazwyczaj robi się z napar, ale świetnie sprawdza się jako dodatek do różnego rodzaju potraw i słodkości. Ten produkt ułatwia utratę nadprogramowych kilogramów i przyspiesza tempo przemiany materii. Usprawnia też proces usuwania toksyn z organizmu. Co więcej, świetnie smakuje i jest łatwo dostępny. Bez trudu można go kupić w sieci. Matchę w ofercie mają nierzadko także supermarkety i stacjonarne sklepy ze zdrową żywnością.

Jak zrobić budyń na odchudzanie z matchą?

Przygotowanie budyniu z matchą nie powinno sprawić trudności nawet początkującym kucharzom. Ten deser w zasadzie robi się sam. Wystarczy wymieszać poszczególne składniki. Pozostałą część pracy wykona za was lodówka. Przysmak trzeba bowiem schłodzić. Najlepiej przyszykować go wieczorem i wstawić do lodówki na całą noc. Jeśli nie chcecie tyle, czekać, możecie nieco skrócić czas, jaki budyń spędzi w niskiej temperaturze. Minimum to cztery godziny.

Przepis: Budyń na odchudzanie Świetnie smakuje, a jego przygotowanie nie wymaga wiele wysiłku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 350 ml napoju roślinnego

15 g matchy

15 ml syropu klonowego

75 ml mleczka kokosowego Sposób przygotowania Robienie budyniuWymieszajcie napój roślinny z mleczkiem kokosowym, matchą i syropem klonowym. Chłodzenie deseruPrzelejcie mieszankę do szklanek i odstawcie do lodówki na minimum 4 godziny. Gotowy deser możecie udekorować wedle uznania, na przykład posypać nasionami chia.

Jak ulepszyć budyń na odchudzanie?

Jeśli chcecie wzmocnić odchudzający efekt budyniu, dodajcie do niego nasiona szałwii hiszpańskiej (chia). Te niepozorne drobinki nie tylko podkręcą metabolizm, ale też zapewnią dłuższe uczucie sytości po posiłku. Wszystko za sprawą wysokiej zawartości błonnika. Możecie też postawić na świeże lub mrożone owoce albo odrobinę gorzkiej czekolady. Pamiętajcie, by nie przesadzić z ilością dodatków. Podniosą one niepotrzebnie kaloryczność deseru. Nie zapominajcie też, że samo włączenie budyniu z matchą do diety nie przyniesie zadowalających efektów, jeśli nie zadbacie o aktywność fizyczną i deficyt kaloryczny.

