Ten deser to samo zdrowie i tylko 3 składniki. Dziesięć minut pracy, a efekt zachwyca

Desery kojarzą się głównie z niezdrowymi przekąskami pełnymi „pustych kalorii” i cukru. Ta słodka przekąska jest jednak wyjątkiem od przywołanej wyżej „reguły”. Świetnie smakuje, jest łatwy w przygotowaniu, a w dodatku wspiera pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Możesz go jeść bez wyrzutów sumienia, nawet na diecie. Nie tuczy. Wręcz przeciwnie – wspomaga odchudzanie. Lepiej zapisz sobie ten przepis, bo z pewnością będziesz często do niego wracać.

Jak zrobić zdrowy deser z 3 składników?

Przepis jest banalnie prosty, bo wystarczy wymieszać trzy składniki: nasiona chia, mleko i borówki. Potem trzeba już tylko poczekać aż ziarenka napęcznieją. Najlepiej przyszykować wszystko wieczorem, a na noc włożyć deser do lodówki. Następnego dnia będzie jak znalazł. Można go jeść nawet na śniadanie, a w razie konieczności zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Jest pyszny, sycący i pożywny. Dostarcza też sporej dawki energii.

Jeśli chcesz możesz też prosty deser nieco urozmaicić i dodać do niego inne składniki, na przykład domową konfiturę, świeże lub mrożone owoce, pokruszoną drobno granolę, płatki owsiane, posiekane orzechy, kawałki gorzkiej czekolady, listki mięty, wiórki kokosowe etc. Dobór produktów zależy wyłącznie od indywidualnych upodobań.

Przepis: Pudding z borówkami i nasionami chia Ten deser syci, świetnie smakuje, a jednocześnie wspomaga odchudzanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 165 w każdej porcji Składniki 250 ml mleka

70 g borówek

4 płaskie łyżki nasion chia Opcjonalnie: dowolne dodatki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPodgrzej lekko mleko. Rozgnieć borówki. Robienie puddinguZalej nasiona chia ciepłym mlekiem. Dodaj rozgniecione borówki i całość dokładnie wymieszaj. Przełóż powstałą masę do pucharków lub małych szklanek. Pozostaw miejsce na dekoracje i inne dodatki (jeśli je planujesz). Chłodzenie puddinguOdstaw deser do lodówki, by nasiona chia napęczniały i zyskały odpowiednią konsystencję. Najlepiej na kilka godzin. Potem dodaj do deseru pozostałe dodatki i dekoracje (opcjonalnie).

Czemu deser z borówkami i nasionami chia to samo zdrowie?

Nasiona chia wspierają pracę układu pokarmowego. Są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit i usprawnia trawienie. W dodatku zapobiega nagłym wahaniom poziomu glukozy we krwi i ułatwia spalanie kalorii. W efekcie pośrednio ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów i zapobiega tyciu. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że zarówno nasiona chia, jak i borówki amerykańskie dostarczają organizmowi sporej dawki polifenoli. Związki te redukują stany zapalne, wzmacniają odporność, spowalniają procesy starzenia i chronią przed wieloma różnymi chorobami. Zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, a także schorzeń o podłożu nowotworowym.

