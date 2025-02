Patent mojej babci na ekspresowe faworki bez smażenia. Chrupią i możesz jeść je na diecie

Faworki, zwane także chrustem, to kruche i delikatne ciastka smażone na głębokim tłuszczu, tradycyjnie przygotowywane w Polsce podczas karnawału, zwłaszcza na tłusty czwartek. Obok pączków to właśnie ten smakołyk przyrządza się w naszym kraju najczęściej. Smak faworków podkreśla posypanie ich cukrem pudrem, co nadaje im także subtelną słodycz, ale to nie jest jedyną opcją. Osoby, które się odchudzają, często odmawiają sobie jednak przyjemności jedzenia tego smakołyku. Jeśli zrobisz je według przepisu mojej babci – będziesz mógł się nimi zajadać nawet na diecie.

Jak zrobić pieczone faworki? Prosty przepis

Faworki zazwyczaj smaży się w głębokim tłuszczu. Moja babcia miała jednak zupełnie inny patent – zawsze na tłusty czwartek piekła faworki. Smakowały genialnie, a do tego były o wiele zdrowsze od łakoci przyrządzonych według klasycznego przepisu. Co więcej, takimi pieczonymi faworkami można zajadać się do woli, co jest ich dużą zaletą. Wynika to z faktu, że są znacznie mniej kalorycznie od tych klasycznych. Wychodzą wspaniale chrupiące, ale nie ociekają tłuszczem. Dodatkowo nie musisz stać i smażyć faworków, ponieważ wszystko „zrobi” za ciebie piekarnik.

Przepis: Pieczone faworki na jogurcie Te faworki są pyszne, a do tego mają naprawdę niewiele kalorii Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 67 w każdej porcji Składniki 1 kopiasta łyżka masła

240 g mąki pszennej

3 żółtka

3 łyżki śmietany 18%

1 łyżeczka cukru wanilinowego

pół łyżeczki aromatu waniliowego

1 łyżka spirytusu Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wymieszajcie śmietanę z solą i cukrem wanilinowym. Gdy masa się już połączy, to stopniowo dosypujcie mąkę. Później wymieszajcie całość i wlejcie spirytus, aromat waniliowy, a także dodajcie roztopione masło. Całość wyróbcie ja gładkie ciasto i zagniatajcie przez kilka minut. Zapakujcie ciasto w woreczek foliowy i włóżcie na godzinę do lodówki. Formowanie faworkówPrzełóżcie ciasto na stolnicę i „bijcie” wałkiem przez kilka minut, by je porządnie napowietrzyć. Później rozwałkujcie ciasto i pokrójcie na grube paski o szerokości około 3 cm i poprzecinajcie na kilka krótszych pasków. Na środku każdego paseczka zróbcie dziurkę i przełóżcie przez nią końcówkę paseczka, tworząc charakterystyczny kształt faworka. Pieczenie faworkówGotowe faworki ułóżcie na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Włóżcie je do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około 10-12 minut.

Jak podawać faworki? Ciekawe pomysły

Faworki najlepiej podawać świeżo po usmażeniu lub upieczeniu, gdy są lekkie i chrupiące. Tradycyjnie oprósza się je cukrem pudrem, ale można je także posypać mieszanką cukru pudru i cynamonu lub kakao. Cukier puder możesz także zmiksować z nasionkami wanilii – to idealna opcja dla wielbicieli tego subtelnego aromatu. Ciekawym pomysłem jest także delikatne polanie ich roztopioną czekoladą. Te słodkości możesz podawać także z marmoladą lub konfiturą, ułożoną obok nich na talerzyku.

Faworki najlepiej smakują świeże, tuż po upieczeniu lub usmażeniu, jeśli jednak nie dasz rady zjeść ich tego samego dnia, to pamiętaj, by umieścić je w szczelnym pojemniku, aby zachowały swoją chrupkość. Jeśli z kolei masz ochotę na nieco „kuchennych eksperymentów”, to możesz spróbować zrobić też pulchne i kruche faworki z jednym nietypowym składnikiem.

