Dietetyk: takie ziemniaki są najlepsze dla zdrowia. Działają jak balsam na jelita

Ziemniaki to jedno z najpopularniejszych warzyw na świecie i podstawowy składnik wielu dań. Można je przyrządzić na mnóstwo sposobów – ugotować, usmażyć, ale też upiec. Często pojawiają się na naszych stołach jako dodatek do obiadu, w formie frytek, purée, placków ziemniaczanych czy zapiekanek.

Ziemniaki w tej formie są najzdrowsze

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu podpowiedział, jakie ziemniaki są dla nas najzdrowsze.

Jako ciekawostkę powiem, że o wiele zdrowsze są ziemniaki schłodzone. Mam tu na myśli ziemniaki ugotowane, które następnie zostały przez kilkanaście godzin schłodzone w lodówce – powiedział specjalista.

Ekspert wytłumaczył także, dlaczego ziemniaki właśnie w takiej formie są najlepsze dla naszego zdrowia.

Wynika to z tego, że podczas schładzania w ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą tak znacząco poziomu glukozy krwi. A do tego składnik ten sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii w jelitach, wspomaga regenerację nabłonka jelit, a także poprawia profil lipidowy krwi i obniża poziom cząsteczek prozapalnych. Tak schłodzone ziemniaki można wykorzystać na przykład jako element sałatki – wyjaśnił dietetyk.

Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Warto jeść ziemniaki, ponieważ są bogate w cenne składniki odżywcze, takie jak na przykład witamina C, ale też potas. Ziemniaki są również świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który poprawia perystaltykę jelit. To z kolei ułatwia trawienie. Może też pomagać w walce z otyłością i nadwagą, ponieważ zwiększa objętość treści pokarmowej, a przez to daje uczucie sytości na dłużej. Dzięki wysokiej zawartości skrobi warzywa te dostarczają energii, a jednocześnie są niskokaloryczne, jeśli przygotujemy je bez dodatku tłuszczu.

