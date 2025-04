Masz dość mazurków na Wielkanoc? To ciasto zrobisz łatwo, a każdy poprosi o dokładkę

Tradycyjnie na święta wielkanocne pieczemy dużo ciast – każdy chętnie się nimi wtedy zajada. Na stołach najczęściej pojawiają się mazurki, a także sernik czy szarlotka. Moja mama co roku oprócz tych klasyków przygotowuje jeszcze jedno, wyjątkowe ciasto – jest pyszne, a przy tym bardzo proste w wykonaniu. Dla każdego stanowi miłą i smaczną niespodziankę na świątecznym stole. Chodzi o niezwykle pyszną tarę śmietanową z owocami.

Jak zrobić tarte śmietanową z owocami? Przepis

Tarta śmietanowa z owocami to jedno z tych ciast, które zawsze kojarzy mi się z wiosną – jest lekka, świeża i pełna kolorów. Delikatny krem śmietanowy w połączeniu z owocami tworzy idealną harmonię smaku. To ciasto, po które każdy chętnie sięga, bo nie jest zbyt słodkie ani ciężkie. Na świątecznym stole znika w mgnieniu oka, a jego wygląd i smak zawsze robią wrażenie na gościach. Przy tym przygotowanie tej tarty jest szybkie i wymaga naprawdę niewiele pracy.

Przepis: Tarta śmietanowa Ta tarta będzie największym hitem na świątecznym stole, smakuje genialnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 526 w każdej porcji Składniki Ciasto: jajko

250 g mąki pszennej tortowej

150 g masła w temperaturze pokojowej

łyżka gęstej kwaśnej śmietany

pół szklanki cukru Masa: 250 ml śmietany 30%

pół szklanki cukru

opakowanie galaretki przezroczystej

świeże owoce Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaWymieszaj wszystkie składniki na ciasto, zagnieć i pozostaw na 30 minut do schłodzenia. Później wysmaruj tartownicę masłem, a później wyłóż ciastem i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20 minut. Robienie masyRozpuść galaretkę zgodnie z instrukcją na opakowaniu, wykorzystując połowę wody, a następnie ostudź. Ubij śmietanę, dodaj do niej pół szklanki cukru, a później rozpuszczoną galaretkę. Przyrządzanie tartyMasę śmietanową wylej na ciasto, udekoruj owocami, a następnie wstaw na kilka godzin do lodówki, by całość się porządnie schłodziła.

Jaki krem można przygotować do tarty?

Zamiast tradycyjnego śmietankowego kremu do tarty, można przygotować go w różnych smakowych wariantach, które dodadzą ciastu nowego charakteru. Świetnie sprawdzi się krem cytrynowy – lekko kwaskowy i orzeźwiający, idealny na cieplejsze dni. Można też wypróbować krem waniliowy, który jest delikatny i uniwersalny, ponieważ pasuje do większości owoców. Dla miłośników bardziej wyrazistych smaków polecam krem czekoladowy albo kokosowy. Wszystkie z tych wersji nadadzą tarcie wyjątkowego smaku i sprawią, że za każdym razem będzie ona trochę inna, ale równie pyszna.

Jakimi owocami ozdobić tartę?

Tartę można pięknie ozdobić świeżymi owocami, które nie tylko dodają smaku, ale też sprawiają, że ciasto wygląda naprawdę efektownie. Świetnie sprawdzą się truskawki, maliny, borówki, jeżyny czy plasterki kiwi lub banana – ich kolory cudownie się komponują i przyciągają wzrok. Można je ułożyć symetrycznie w okręgach, stworzyć kolorowe pasy albo ozdobić tartę bardziej swobodnie, w stylu „naturalnego chaosu”. Możesz też po prostu wykorzystać brzoskwinie z puszki – ciasto wtedy również będzie świetnie smakować. Dla eleganckiego wykończenia warto dodać listki świeżej mięty, oprószyć owoce cukrem pudrem.

