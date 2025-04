Zawsze robię ten makaron po pracy. Gotowy w 20 minut i tak pyszny, że trudno się oderwać

Dania z makaronem należą do moich ulubionych potraw. Są pyszne i pożywne, a do tego proste i szybkie w przygotowaniu. Można je bez trudu przyrządzić po powrocie z pracy albo w krótkiej przerwie między domowymi obowiązkami. Potrawa, którą dziś chciałabym ci zaproponować wywodzi się z tradycji kuchni włoskiej i przywodzi na myśl śródziemnomorski klimat.

Jak zrobić makaron z pomidorami i papryką?

Proces przyrządzania tej potrawy można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszy sprowadza się do gotowania makaronu, a kolejny polega na przyszykowaniu warzyw. Potem wystarczy już tylko połączyć poszczególne składniki na patelni. Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się wyłącznie do produktów wskazanych w poniższym przepisie. Możesz poszerzyć ten zestaw również o inne warzywa. Dobrze sprawdzi się między innymi seler naciowy, cukinia, marchewka, bakłażan, albo zielony groszek. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wzbogacić przysmak o kawałki gotowanego lub smażonego kurczaka, szynkę, łososia czy kiełbasę. Wszystko zależy od twoich preferencji i tego, co akurat masz pod ręką. Ten makaron doskonale wpisuje się w ideę „zero waste” (niemarnowania żywności). To dobry sposób na wykorzystanie różnych resztek zalegających w lodówce i kuchennych szafkach.

Przepis: Makaron z papryką i pomidorami To pyszne i sycące danie, idealne na obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 608 w każdej porcji Składniki 400 g makaronu

400 g pomidorów krojonych

2 nieduże czerwone papryki

2 cebule

3 ząbki czosnku

3-4 łyżki oliwy

sól i pieprz Opcjonalnie: natka pietruszki i tarty parmezan do posypania

papryczki do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie makaronuW dużym garnku zagotuj wodę. Posól ją, wsyp makaron, zamieszaj, gotuj na średnim ogniu 1-2 minuty krócej, niż to zaleca producent na opakowaniu. Makaron odcedź, zachowaj 1/2 szklanki wody z gotowania makaronu. Przyrządzanie warzywGdy nastawisz makaron, od razu zabierz się za przygotowanie sosu. Obierz i pokrój drobno cebulę. Wydrąż papryki z gniazd nasiennych i pokrój je na drobne kawałki. Rozgrzej patelnię i przesmaż warzywa. Obierz czosnek, przeciśnij go przez praskę i dodaj do pozostałych warzyw. Po chwili dorzuć pomidory. Łączenie składnikówGdy warzywa będą miękkie. Dodaj do nich ugotowany makaron. Jeśli całość jest zbyt gęsta, dodaj wodę z gotowania makaronu. Dopraw ją solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Podgrzej danie lekko na patelni. Wykańczanie daniaGotowe danie połóż na talerze i udekoruj.

Rada: Do przygotowania tego dania możesz wykorzystać dowolny rodzaj makaronu – nie tylko penne, ale również spaghetti, fusilli, tagliatelle czy pappardelle.

Jak podawać makaron z papryką i pomidorami?

Gotowy makaron możesz udekorować wedle uznania. Warto posypać potrawę posiekaną natką pietruszki i startym parmezanem. Dzięki temu potrawa zyska nie tylko więcej smaku, ale będzie też bardziej kolorowa. Im więcej różnych barw na talerzu, tym lepiej. Ciekawym elementem wykańczającym przysmak może być posiekana ostra papryczka lub płatki chili. Dodadzą daniu charakteru i pikanterii.

