W Lidlu będzie taniej niż zwykle. Dobre masło za mniej niż 5 zł, ale tylko tego dnia

Masło to jeden z tych produktów, które zdecydowanie warto kupować na zapas, zwłaszcza podczas promocji w supermarketach. Ma dość długi termin przydatności do spożycia, a odpowiednio przechowywane (na przykład w zamrażarce) zachowuje świeżość przez wiele miesięcy. Jest to składnik wykorzystywany na co dzień w kuchni, zarówno do smażenia, pieczenia, jak i do smarowania kanapek, a więc z pewnością się nie zmarnuje. Kupując masło w promocyjnych cenach, można naprawdę sporo zaoszczędzić, dlatego warto korzystać z takich okazji.

Tańsze masło w Lidlu

W Lidlu już niedługo masło będzie można kupić znacznie taniej niż normalnie. Masło ekstra marki „Pilos” możesz kupić o 35 procent taniej w porównaniu do ceny regularnej. Obowiązuje jednak warunek: trzeba nabyć trzy sztuki tego produktu. W konsekwencji za kostkę masła trzeba zapłacić jedynie 4 zł 99 gr zamiast 7 zł 99 gr. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko przez jeden dzień – żeby zaoszczędzić zakupy trzeba zrobić w sobotę (26.04.) Co więcej, obowiązuje limit – to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Warto skorzystać z tej okazji, zwłaszcza że ceny masła w ostatnich miesiącach rosły, a taka promocja pozwala zaoszczędzić znaczną kwotę. Jeśli planujesz większe zakupy, warto rozważyć zrobienie zapasów. Pamiętaj, że masło można przechowywać w zamrażarce nawet przez kilka miesięcy.

Jak przechowywać masło, żeby się nie popsuło?

Gdy na dworze robi się coraz cieplej, warto zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania masła, żeby się nie popsuło. W temperaturze pokojowej masło szybko mięknie i może zacząć jełczeć, dlatego trzeba trzymać je w lodówce – najlepiej w szczelnym pojemniku, który chroni przed zapachami innych produktów. Jeśli kupujemy masło na zapas, dobrym rozwiązaniem jest jego zamrożenie – w zamrażarce może leżeć nawet kilka miesięcy bez utraty smaku i jakości. Warto też porcjować je wcześniej, by nie rozmrażać całej kostki na raz. Dzięki odpowiedniemu przechowywaniu masło zachowa świeżość i będzie zawsze gotowe do użycia.

