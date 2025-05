Nie masz czasu na pieczenie? Zrób szybie i proste ciasto z białą czekoladą i zachwyć gości

Większość z nas uwielbia ciasta – ich smak przywołuje miłe wspomnienia i kojarzy się z domowym ciepłem. No i przede wszystkim – świetnie smakują. Niestety, w codziennym zabieganiu rzadko znajdujemy czas na ich pieczenie. W takich chwilach warto sięgnąć po zybkie przysmaki, które przygotujemy w kilka chwil. Dzięki nim możemy cieszyć się smakiem domowych słodkości bez konieczności spędzania długich godzin w kuchni. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy kochają ciasta, ale żyją w biegu.

Jak zrobić szybkie ciasto? Prosty przepis

Smak klasycznego brownie zna niemal każdy – intensywnie czekoladowy, cudownie wilgotny. To smakołyk, który dosłownie rozpływa się w ustach. Okazuje się jednak, że ten uwielbiany deser można przygotować także w wersji z białą czekoladą. Choć różni się od tradycyjnego odpowiednika kolorem i smakiem, „white brownie” zaskakuje swoją delikatnością. To świetna alternatywa dla tych, którzy szukają czegoś nowego, ale równie smacznego, co tradycyjny wypiek.

Przepis: Ciasto z białą czekoladą To ciasto jest banalnie łatwe w przygotowaniu, a smakuje wybitnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 643 w każdej porcji Składniki 110 g miękkiego masła

170 g białej czekolady

400 g słodzonego mleka skondensowanego

1 duże jajko w temperaturze pokojowej

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

225 g mąki pszennej Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMasło razem z pokrojoną czekoladą umieść w misce, a następnie podgrzewaj w mikrofalówce przez około minutę. Całość dokładnie wymieszaj, a jeśli czekolada się nie rozpuściła – podgrzewaj jeszcze przez chwilę. Do masy dodaj mleko skondensowane i ponownie wymieszaj. Dodaj jajko, sól, wanilię i znowu wymieszaj. Później wsyp mąkę i mieszaj do połączenia się wszystkich składników. Pieczenie ciastaPrzelej ciasto do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (tryb góra/dół) przez około 30-35 minut.

Jak podawać „białe brownie”?

Aby „white brownie” prezentowało się jeszcze bardziej apetycznie i zachwycało smakiem, warto zadbać o efektowne podanie. Takie ciasto można udekorować świeżymi owocami, na przykład porzeczkami, malinami, borówkami czy truskawkami, które świetnie przełamują słodycz białej czekolady. Doskonale sprawdzi się też polewa z białej lub ciemnej czekolady albo gałka lodów waniliowych podana obok. Kilka listków mięty doda całości świeżości i sprawi, że deser będzie wyglądał jak z najlepszej cukierni. Świetnym pomysłem jest też podanie ciasta na ciepło – wtedy biała czekolada lekko się roztapia, a deser nabiera jeszcze bardziej kuszącej konsystencji. Jeśli zależy ci na wyjątkowym efekcie, można posypać wierzch prażonymi migdałami lub nawet jadalnymi płatkami kwiatów.

