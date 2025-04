Lekarz ostrzega: nie każdy olej nadaje się do smażenia! Sprawdź, które wybierać

Smażenie w głębokim tłuszczu ma długą tradycję. Korzystali z niego już starożytni Grecy i Rzymianie. Z czasem zyskało ono na popularności również w innych częściach świata. Dziś jest jednym z chętniej wybieranych sposobów obróbki termicznej. Zresztą nie bez powodu. To uniwersalna metoda, która znajduje zastosowanie podczas przyrządzania wielu różnych potraw – nie tylko dań typu fast food, ale również różnego rodzaju deserów. Poza tym jest stosunkowo prosta. Wymaga jednak użycia odpowiedniego tłuszczu. Lekarz Adrian Sznajder w jednym z materiałów opublikowanych w sieci wskazał najlepsze oleje do głębokiego smażenia. Sprawdź, czy masz je w kuchni.

Jaki olej wybrać do smażenia w głębokim tłuszczu?

Zdaniem Adriana Sznajdera najlepiej do głębokiego smażenia nadaje się rafinowany olej kokosowy oraz olej z awokado. Oba wskazane tłuszcze charakteryzują się dużą stabilnością termiczną. Mają też wysoki punkt dymienia. Zawarte w nich kwasy tłuszczowe wykazują więc dużą odporność w wysokich temperaturach i nie ulegają rozkładowi. Podczas podgrzewania nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia związków. Mowa tu przede wszystkim o akroleinie. To aldehyd uznawany za jeden z czynników kancerogennych, czyli takich, które sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych.

Jakie inne tłuszcze nadają się do głębokiego smażenia?

Lekarz poleca również tradycyjny łój wołowy oraz masło klarowane. Wiele osób wychodzi z założenia, że dobrym wyborem może być również oliwa ekstra vergine. Jednak – jak podkreśla Adrian Sznajder – nie nadaje się ona do głębokiego smażenia z uwagi na niższą temperaturę dymienia (w porównaniu z wymienionymi wcześniej tłuszczami). Najlepiej wykorzystywać ją na zimno – jako składnik sosów, dressingów czy sałatek albo dodatek do pieczywa i serów.

Czy smażenie na głębokim tłuszczu jest zdrowe?

Dietetycy i lekarze są zgodni co do tego, że smażenie na głębokim tłuszczu nie jest zdrową metodą obróbki termicznej potraw. Sprzyja przybieraniu na wadze i może przyczynić się do powstania wielu problemów zdrowotnych. Dlatego eksperci, by korzystać z tego sposobu przyrządzania potraw najrzadziej jak to możliwe.

