Placki ziemniaczane, jakich jeszcze nie jadłeś. Wystarczy dodać jeden „zielony składnik”

Placki ziemniaczane to jedno z ulubionych dań Polaków – są naprawdę pyszne. Ich przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga drogich składników – zazwyczaj wystarczą ziemniaki, cebula, jajko i trochę mąki. To danie jest nie tylko smaczne, ale i wyjątkowo tanie, przez co jest świetnym pomysłem na obiad dla całej rodziny. Można je podawać na słono, na przykład ze śmietaną, majonezem lub sosem pieczarkowym, albo na słodko, z cukrem czy musem jabłkowym. To jednak nie koniec pomysłów na urozmaicenie tego dania.

Placki ziemniaczane z „zielonym dodatkiem”

Placki ziemniaczane to świetna baza do kulinarnych eksperymentów – ich dość neutralny smak sprawia, że doskonale łączą się z różnego rodzaju dodatkami. Śmiało można je wzbogacić o warzywa, ale też inne składniki. To doskonały sposób, by nadać im „nowy charakter”. Ja niedawno odkryłam przepis na pyszne placki ziemniaczane z cukinią – gdy przygotowuję je w swoim domu, to każdy prosi o dokładkę.

Przepis: Placki ziemniaczane z cukinią Takie placki ziemniaczane to miła odmiana od klasycznej wersji tej potrawy, koniecznie ich spróbuj Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 225 w każdej porcji Składniki 1 klogram ziemniaków

300 gramów cukini

2 jajka

1 cebula

5 ząbków czosnku

3 łyżki mąki tortowej

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka mielonego pieprzu

1 łyżeczka majeranku

olej rzepakowy do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie warzywObierz i umyj ziemniaki, a następnie zetrzyj na najdrobniejszych oczkach tarki. Cukinię obierz i wytnij z niej gniazdo nasienne. Następnie zetrzyj ją na średnich oczkach tarki. Cebulę obierz i bardzo drobno posiekaj. Mieszanie składnikówW misce wymieszaj starte ziemniaki i cukinię, dodaj usmażoną cebulę, rozgniecione ząbki czosnku, jajko, mąkę, a także przyprawy. Wszystko dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówNa rozgrzaną patelnię z olejem nakładaj łyżką niewielkie porcje masy i smaż placki, aż będą pięknie rumiane z obu stron.

Z czym jeszcze zrobić placki ziemniaczane?

Aby placki ziemniaczane smakowały jeszcze lepiej, można dodać do nich jeszcze inne składniki. Świetnie pasują do nich różne warzywa, takie jak marchew czy papryka, które dodają koloru i jeszcze lepszego smaku. Można też sięgnąć po zioła – świeży koperek, natka pietruszki czy szczypiorek doskonale sprawdzą się w tej potrawie. Miłośnicy kulinarnych eksperymentów mogą dodać odrobinę startego sera, poza klasycznym żółtym warto spróbować dodać też ser feta, parmezan czy ser pleśniowy. Ciekawym pomysłem jest też dodanie boczku albo cebuli usmażonej „na złoto”. Można zastąpić część ziemniaków batatami lub dynią, by uzyskać delikatniejszy, nieco słodkawy smak. Trzeba pamiętać też o przyprawach – odrobina czosnku, gałki muszkatołowej, kminu rzymskiego czy ostrej papryki może nadać plackom zupełnie inny charakter. Koniecznie spróbuj też zrobić szybkie placki ziemniaczane z blendera.

Czytaj też:

Zastąp ziemniaki tym mało znanym warzywem. Jest zdrowsze i świetnie „rozkręci” trawienieCzytaj też:

Dodaj szczyptę do kotletów mielonych. U mojej mamy to „obowiązkowy składnik”