Szarlotka na cieście jogurtowym. Przepis na ciasto z jabłkami, które zawsze wychodzi

Szarlotka to jedno z najpopularniejszych w Polsce ciast. Można ją zrobić na wiele sposobów: to szarlotka na kruchym cieście, szarlotka z budyniem czy szarlotka na cieście francuskim. My dziś proponujemy jedną z najlepszych i jednocześnie najłatwiejszych wersji ciasta z jabłkami. Sekretem jest puszyste i wilgotne ciasto jogurtowe.

Jak zrobić jogurtowe ciasto z jabłkami?

Zrobienie ciasta jogurtowego jest bardzo proste. Są różne wersje jego przygotowania (często to mieszanie składników mokrych z suchymi). My proponujemy wersję z ubijaniem jaj z cukrem na samym początku. Dzięki temu ciasto wychodzi naprawdę delikatne i puszyste. Na dokładne ubicie jaj warto poświęcić ok. 5 minut. Nie trzeba tego robić ręcznie – najlepiej wykorzystać mikser lub blender z końcówką do ubijania. Masa powinna być jasna, puszysta, a cukier się rozpuścić (dlatego najlepiej wykorzystać tutaj drobny cukier do wypieków). Potem już tylko wystarczy dodać resztę składników i wymieszać.

W przepisie można zastąpić olej roztopionym i ostudzonym masłem. Wszystkie składniki (także jajka) powinny być w temperaturze pokojowej. Jeśli akurat nie masz jogurtu, możesz wykorzystać także maślankę lub kefir. Ciasto piecze się ok. 40 minut – lub do suchego patyczka. Gotowe ciasto wystarczy posypać cukrem pudrem, ale możesz też polać lukrem.

Jakie wybrać jabłka do szarlotki?

W naszym przepisie po prostu wystarczy pokroić jabłka (nie muszą to być równe kawałki), wymieszać z cynamonem i położyć je na cieście. Dobre tu będą odmiany takie jak szara reneta lub antonówka (to jabłka kwaśne), ale tak naprawdę możesz wykorzystać dowolne jabłka. Do jabłek możesz dodać inne owoce: gruszkę albo np. owoce jagodowe (mogą być mrożone) i zrobić na cieście owocowy miks.

Przepis: Szarlotka na cieście jogurtowymn Proste ciasto z jabłkami, które zawsze wychodzi. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 8 Składniki 3 jajka

3/4 szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu z wanilii lub cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

2-3 jabłka

łyżeczka cynamonu

cukier puder do posypania ciasta Sposób przygotowania Przygotuj ciastoCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najlepiej wykorzystać do tego mikser). Dodaj ekstrakt waniliowy. Mąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Jabłka obierz i pokrój na kawałki (może być w kostkę). Wymieszaj z cynamonem. Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż jabłka. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Podawaj posypane cukrem pudrem.

