Ten chleb zdaniem dietetyka jest najzdrowszy. Poznasz go po tym jednym szczególe

Wielość różnych rodzajów chleba dostępnych na rynku nierzadko przyprawia o zawrót głowy. Mnóstwo osób – stając w sklepie przed półką z pieczywem – nie wie, co włożyć do koszyka. Jednak dokonanie właściwego wyboru nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Zwraca na to uwagę dietetyk Bartek Szemraj. W jednym z nagrań opublikowanych w sieci zdradza, czym kierować się przy zakupie pieczywa. Jednocześnie wskazuje, jaki chleb – jego zdaniem – zasługuje na miano najzdrowszego. Najlepszy produkt wyróżnia jeden prosty szczegół.

Jaki chleb jest najlepszy?

Ekspert radzi, by sięgać po chleb na zakwasie. To właśnie jego obecność jest wyróżnikiem wysokiej jakości pieczywa. Przywołany produkt będzie – zdaniem eksperta – świetnym wyborem zarówno dla osób zdrowych, jak i tych, które zmagają się z różnego rodzaju problemami, na przykład cukrzycą czy insulinoopornością.

Chleb na zakwasie jest fermentowany, co po prostu obniża jego indeks glikemiczny, ale nie tylko, bo też [...] zwiększa biodostępność minerałów, takich jak na przykład żelazo, cynk czy magnez. Proces tej fermentacji rozkłada część skrobi, co sprawia, że chleb jest wolniej trawiony i nie powoduje gwałtownych »skoków« [poziomu glukozy we krwi – przyp. red] – wyjaśnia Bartek Szemraj.

Zakwas – jak podkreśla specjalista – ma jeszcze jedną niezwykle istotną zaletę – wspiera mikroflorę jelit. To z kolei poprawia działanie całego organizmu. Należy bowiem podkreślić, że równowaga w składzie mikrobioty ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego trawienia, przyswajania mikro- i makroelementów z żywności, funkcjonowania poznawczego, a także obrony przed patogenami oraz czynnikami, które sprzyjają rozwojowi chorób.

Jaki jeszcze chleb warto wybrać?

Warto włączyć do diety również chleb pełnoziarnisty z mąki żytniej, orkiszowej lub gryczanej. Trzeba jednak uważać, bo nie każde pieczywo, które ma taką nazwę naprawdę służy zdrowiu. Zdarza się, że producenci dodają do swoich wyrobów karmel, słód jęczmienny lub melasę, by wyglądały na ciemniejsze. Bartek Szemraj zaznacza, że prawdziwy chleb pełnoziarnisty powinien być przygotowany na bazie mąki z pełnego przemiału bez dodatku barwników, spulchniaczy czy konserwantów. Takie pieczywo jest dostarcza dużych ilości błonnika pokarmowego, który spowalnia wchłanianie glukozy i usprawnia trawienie.

