To szybkie ciasto cytrynowe zrobisz bez użycia miksera. Łatwiej i smaczniej już się nie da

W Polsce do najpopularniejszych ciast bez wątpienia należą sernik, szarlotka i makowiec – to klasyki, które goszczą na stołach podczas świąt i rodzinnych spotkań. Choć są pyszne i uwielbiane przez naprawdę wielu ludzi, ich przygotowanie bywa czasochłonne i dość wymagające, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pieczeniem. Na szczęście istnieją prostsze alternatywy – na przykład szybkie i łatwe ciasto cytrynowe, które nie wymaga specjalnych umiejętności, a smakuje bardzo wyjątkowo. To idealna opcja dla zabieganych lub osób początkujących, które wcześniej nie miały zbyt wiele wspólnego z pieczeniem ciast.

Prosty przepis na ciasto cytrynowe

Ciasto cytrynowe to świetna propozycja dla tych, którzy chcą upiec coś pysznego bez zbędnego wysiłku. Jego przygotowanie jest wyjątkowo proste – wystarczy kilka podstawowych składników i miska z łyżką, bo mikser wcale nie będzie potrzebny. Wszystko miesza się ręcznie, a ciasto i tak wychodzi puszyste, wilgotne i pełne orzeźwiającego, cytrynowego smaku. To doskonały wypiek na co dzień, ponieważ jest naprawdę szybki, idealny do popołudniowej kawki lub herbaty.

Przepis: Ciasto cytrynowe To ciasto smakuje naprawdę znakomicie. Zobaczysz, że stanie się twoim faworytem Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 604 w każdej porcji Składniki 2 szklanki mąki pszennej tortowej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 szklanka cukru

1 szklanka maślanki

2 jajka

sok z całej cytryny

skórka z 2 cytryn (bez białej części)

1/2 szklanki oleju rzepakowego

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie mąki, sody i soliPrzesianą mąkę wymieszaj z sodą i szczyptą soli. Mieszanie pozostałych składnikówWlej do miski maślankę, dodaj jajka, olej, sok z cytryny, a także startą skórkę z cytryn (wcześniej je umyj i wyparz). Do mokrych składników wsyp mąkę z sodą i solą, całość wymieszaj. Pieczenie ciastaMasę przełóż do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez około 45 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół).

Jak ciekawie podać ciasto cytrynowe?

Ciasto cytrynowe świetnie smakuje podane w towarzystwie świeżych owoców, takich jak banany czy kiwi, które dodają mu lekkości i świeżości. Możesz także udekorować je delikatną warstwą lukru cytrynowego, który podkreśli jego smak i doda estetycznego wyglądu, a na wierzchu położyć kilka plasterków suszonej cytryny. Dla miłośników smakowych kontrastów, ciasto doskonale będzie komponować się z kulką lodów waniliowych lub śmietankowych, które łagodzą jego kwaskowatość. Jeśli chcesz nadać mu bardziej wykwintnego charakteru, podaj je z bitą śmietaną i posyp prażonymi migdałami. Jeśli masz ochotę na więcej cytrusowych wypieków, to koniecznie przygotuj ciasto pomarańczowe, którym będzie się zajadać cała rodzina.

