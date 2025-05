Upiecz to ciasto jeszcze dziś. Zawsze wychodzi, pachnie jak dom i każdy prosi o dokładkę

Domowe ciasta mają niepowtarzalny smak i zapach, który przywołuje miłe wspomnienia z dzieciństwa. Przygotowywane z sercem, często według rodzinnych receptur, są doskonałym dodatkiem do popołudniowej kawy lub herbaty. Ich różnorodność – od klasycznego sernika po puszysty biszkopt z owocami – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Domowe wypieki nie tylko smakują lepiej niż te kupione, ale też dają satysfakcję z własnoręcznego przygotowania czegoś pysznego.

Jak zrobić szybkie i pyszne ciasto? Prosty przepis

Keks to proste i pyszne ciasto, które świetnie sprawdza się na każdą okazję. Jego przygotowanie nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych – wystarczy wymieszać składniki i dodać ulubione bakalie. Dzięki suszonym owocom i orzechom keks zyskuje wyjątkowy smak i aromat, a przy tym długo zachowuje świeżość. To klasyczny wypiek, który smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Idealny do kawy, herbaty, czy jako słodka przekąska w ciągu dnia.

Przepis: Keks To ciasto jest banalnie proste w przygotowaniu, a smakuje naprawdę wybitnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 373 w każdej porcji Składniki 200 g masła

200 g cukru

4 jajka

250 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

200 g mieszanki bakalii (rodzynki, orzechy, kandyzowana skórka pomarańczowa)

1 łyżka mąki (do obtoczenia bakalii) Sposób przygotowania Miksowanie składnikówUtrzyj masło z cukrem na puszystą masę. Dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując. Dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymieszaj. Przygotowanie bakaliiObtocz bakalie w 1 łyżce mąki (dzięki temu nie opadną na dno). Dodaj bakalie do ciasta i wymieszaj delikatnie łyżką. Pieczenie ciastaPrzełóż ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia lub wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (góra-dół). Piecz przez około 50 minut, do suchego patyczka.

Jak przygotować pyszny keks? Rady

Jeśli pieczesz keks po raz pierwszy, warto żebyś skorzystał z kilku rad, dzięki którym ten wypiek na pewno się uda. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na temperaturę piekarnika. Jeśli ustawisz zbyt wysoką temperaturę lub wariant pieczenia – prawdopodobnie pojawi się charakterystyczna rysa wzdłuż ciasta. Żeby zminimalizować ryzyko tego, wyłącz termoobieg i grzałkę górną i zostaw jedynie grzanie z dołu. Pod koniec pieczenia dobrze jest też odrobinę przykręcić temperaturę. Keks dobrze jest po upieczeniu pozostawić na chwilę jeszcze w wyłączonym, ale nagrzanym piekarniku – dzięki temu ciasto nie opadnie.

Inne pomysły na proste ciasta

Proste ciasta z kilku składników to idealny wybór dla kuchennych debiutantów. Wypieki takie jak babka piaskowa czy ciasto bananowe nie wymagają skomplikowanych technik. Babka piaskowa zachwyca swoją lekkością i delikatnym smakiem, a ciasto bananowe to świetny sposób na wykorzystanie dojrzałych owoców. Dobrym pomysłem, gdy nie mamy czasu przygotowywać skomplikowanych wypieków jest zrobienie na przykład prostego ciasta kakaowego, znanego jako popularny „murzynek”. Możesz spróbować przyrządzić też „zebrę”, czyli dwukolorowy wypiek – z pewnością zasmakuje każdemu.

