Niepozorny owoc, którego Polacy nie znają. A szkoda, bo spowalnia starzenie. Sprawdź

„Królem owoców” okrzyknięto pewien azjatycki przysmak. Wyglądem przypomina świeżą figę. Zwykle ma od 4 do 7 centymetrów średnicy. Jego znakiem rozpoznawczym jest gruba, ciemnofioletowa skórka. Ma delikatny miąższ z białymi nasionami, zbliżony w smaku do moreli lub brzoskwini. niektórzy porównują go również do połączenia ananasa, truskawek i agrestu. W Polsce można go dostać głównie za pośrednictwem sprzedaży internetowej. Jedna sztuka kosztuje zazwyczaj około 12 złotych. To jednak niewielki wydatek, biorąc pod uwagę ilość cennych właściwości, jakie skrywa w sobie ten niepozorny owoc. Zobacz, co dokładnie potrafi mangostan właściwy

Jakie właściwości ma mangostan właściwy?

Mangostan dostarcza organizmowi wielu cennych związków, które odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jest źródłem polifenoli oraz ksantonów. Wykazują one wysoki potencjał antyoksydacyjny. Zwalczają wolne rodniki. Spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem. Łagodzą też stany zapalne tkanek. Wzmacniają układ odpornościowy. Obniżają poziom „złego cholesterolu” oraz stężenie glukozy we krwi. Przypisuje im się również działanie przeciwwirusowe oraz przeciwnowotworowe, chociaż to ostatnie nie zostało jeszcze zbyt dobrze udowodnione. Naukowcy wciąż badają tę kwestię. Nie ulega jednak wątpliwości, że jedzenie mangostanu może wspomóc leczenie wielu różnych chorób. Ekstrakt z owocu bywa wykorzystywany m.in. w terapii cukrzycy typu drugiego oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Włączenie azjatyckiego przysmaku do diety może również wesprzeć proces odchudzania. Zawiera on bowiem duże ilości błonnika. Ten związek wpływa pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Działa na jelita niczym miotełka i usuwa z nich złogi oraz zalegające resztki niestrawionego pokarmu. Przyspiesza również ich perystaltykę, co z kolei przekłada się na bardziej efektywną przemianę materii. Poza tym błonnik przedłuża uczucie sytości po posiłku. W rezultacie niweluje nadmierny apetyt i zmniejsza ochotę na słodycze oraz inne niezdrowe przekąski. To wszystko sprawia, że kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii staje się znacznie łatwiejsze.

Jak jeść mangostan?

Mangostan można jeść na surowo. Wcześniej trzeba go jednak obrać ze skórki. Owoc można wykorzystać również do przygotowania domowych przetworów i różnego rodzaju deserów, na przykład ciast i ciasteczek. Świetnie komponuje się z innymi produktami spożywczymi, takimi jak na przykład z ananasem, limonką, cytryną czy imbirem.

