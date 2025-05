Te ekspresowe lasagne to hit w moim domu. Smakują jak z włoskiej restauracji

Lasagne to jedno z najbardziej lubianych dań kuchni włoskiej – pyszna, aromatyczna i niezwykle sycąca. Warstwy makaronu przełożone sosem pomidorowym, mięsem mielonym i kremowym beszamelem tworzą wyjątkowe połączenie smaków. Danie to cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, zarówno w wersji klasycznej, jak i wegetariańskiej. Lasagne doskonale sprawdzają się więc jako obiad dla całej rodziny, a jej zapach potrafi „przyciągnąć” do kuchni domowników, którzy nie mogą się doczekać, żeby jej spróbować.

Przepis na ekspresowe lasagne

Często jednak nie mamy czasu, by przygotowywać ten pyszny obiad. To danie jest dosyć czasochłonne. Okazuje się jednak, że bez trudu można zrobić tę potrawę w błyskawicznym tempie. Dyplomowany dietetyk Anna Reguła zamieściła na swoim Instagramie przepis na szybkie lasagne. Przygotowuje się ją w nieco oryginalny sposób, ponieważ robi się ją na patelni. Smakuje jednak naprawdę doskonale. Czas przygotowania całej potrawy to zaledwie 30 minut, a więc w ekspresowym tempie możesz zrobić obiad dla całej rodziny.

Przepis: Ekspresowa lasagne Ta lasagne smakuje naprawdę obłędnie. Zobaczysz, że każdy będzie chciał dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 236 w każdej porcji Składniki 250 g pomidorów z puszki

250 g pieczarek

250 g mięsa z piersi z kurczaka

1 cebula

100 g mozzarelli tartej

4 płaty makaronu lasagne

2 łyżki ketchupu

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki

1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka czosnku granulowanego

szczypta soli

szczypta pieprzu Sposób przygotowania Smażenie cebuliCebulę posiekaj, a pieczarki pokrój w cienkie plasterki. Mięso zmiel. Podsmaż na oliwie z przyprawami, aż odparuje woda, a mięso delikatnie się zarumieni. Dodawanie pozostałych składnikówWlej pomidory, keczup i połącz składniki. Dodaj połamany na mniejsze płaty makaron, dolej ok. 100 ml wody i gotuj 10 minut pod przykryciem (pomieszaj w połowie czasu). Gotowanie całościNastępnie gotuj kolejne 10 minut bez pokrywki, by odparował nadmiar wody. Posyp serem i na 5 minut kolejny raz przykryj pokrywką, aby ser się rozpuścił.

Jak ciekawie przygotować lasagne?

Lasagne można przygotować na wiele sposobów, nie tylko w wersji klasycznej z mięsem. Bardzo popularne jest lasagne ze szpinakiem i serem ricotta – delikatne, kremowe i idealne dla wegetarian. Inną smaczną propozycją jest lasagne warzywne, z cukinią, bakłażanem, papryką i sosem pomidorowym – jest lekka, ale nadal sycąca. Dla miłośników grzybów świetnie sprawdzi się wersja z pieczarkami lub borowikami, podana z aromatycznym sosem śmietanowym. Można też przyrządzić lazanie bezglutenowe, używając specjalnego makaronu lub plastrów cukinii zamiast tradycyjnych płatów. To danie daje mnóstwo możliwości, więc śmiało możesz eksperymentować w kuchni. Zobacz też, jak zrobić lasagne na różne sposoby według trików Darii Ładochy.

