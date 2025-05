Zrobiłam pastę jajeczną z przepisu dietetyka. Ten składnik zmienił wszystko. Musisz spróbować

Jajka doskonale komponują się z wieloma różnymi produktami. Można na przykład łączyć je z papryką, suszonymi pomidorami, awokado, ogórkiem kiszonym, tuńczykiem, żółtym serem czy czosnkiem niedźwiedzim. Dietetyk Michał Wrzosek dorzuca do swojej pasty jeszcze inny składnik. Sięga po prosty, smaczny i tani dodatek, który większość osób ma w lodówce. Bez większego wysiłku tworzy przekąskę, która jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa. Stanowi świetny zastrzyk energii. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jej sekret.

Jak zrobić pastę jajeczną z przepisu dietetyka?

Dietetyk Michał Wrzosek łączy jajka z serkiem wiejskim. Ten prosty produkt ma niewiele kalorii (103 kcal w 100 gramach), ale obfituje w łatwo przyswajalne białko. Jedno opakowanie o wadze 200 gramów pokrywa dzienne zapotrzebowanie na wskazany makroskładnik w ponad 40 procentach. Warto zauważyć, że twarożek dostarcza też sporych ilości innych cennych związków, takich jak na przykład selen, fosfor, wapń czy witaminy z grupy B. Włączenie go do diety pozwala przedłużyć uczucie sytości po posiłku i zmniejszyć ochotę na słodycze i inne niezdrowe przekąski.

Przepis: Pasta jajeczna od dietetyka

Składniki:
6 jajek

200 g serka wiejskiego

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie pastyPrzełóż serek wiejski do naczynia żaroodpornego. Wbij do niego jajka i dopraw całość wedle uznania> Pieczenie składnikówWstaw naczynie z jajkami i serkiem do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 20 minut (grzanie góra-dół). Podawanie pastyRozgnieć składniki widelcem i wymieszaj. Podawaj pastę z ulubionymi dodatkami.

Rada: Gotową pastę jajeczną można wymieszać z pokrojoną drobno papryką albo innymi ulubionymi dodatkami i posypać posiekanym szczypiorkiem.

Jak podać pastę jajeczną?

Pastę jajeczną z serkiem wiejskim można podać na wiele różnych sposobów. Świetnie smakuje w połączeniu ze świeżym i chrupiącym pieczywem (na przykład chlebem razowym). Ale to niejedyna dostępna opcja. Jest ich znacznie więcej. Możesz na przykład pokusić się o podanie pysznego dodatku na liściach sałaty albo waflach ryżowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by potraktować pastę jajeczną niczym farsz i wypełnić nią wydrążone warzywa (papryki, pomidory etc.) albo zawinąć farsz w szynkę i stworzyć niecodzienne roladki, idealne na przekąskę. Rozwiązań, jak widzisz, nie brakuje. Warto eksperymentować. Kreatywność w kuchni popłaca.

